TYLKO U NAS. Współorganizator biegu "Tropem Wilczym" o idei wydarzenia. "Duch się odradza i coraz częściej się o tym mówi"

Na zdjęciu uczestnicy Biegu Wyklętych oraz współorganizator wydarzenia Robert Mączyński / autor: Telewizja wPolsce24/PAP/Leszek Szymański
Duch w narodzie nie ginie. Widać, że pomimo wszystkich kłód rzucanych pod nogi i próby niszczenia pamięci o Żołnierzach Wyklętych, ten duch się odradza i coraz częściej się o tym mówi” - powiedział współorganizator biegu „Tropem Wilczym” Robert Mączyński w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24.

Dlaczego forma biegu stała się tak silnym symbolem pamięci o Żołnierzach Wyklętych?

Wydaje się, że to kwestia biegu wilka, który ucieka przed swoimi oprawcami, stąd ta idea

— powiedział Mączyński.

Pierwszy bieg odbył się 14 lat temu,…

