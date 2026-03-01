„Duch w narodzie nie ginie. Widać, że pomimo wszystkich kłód rzucanych pod nogi i próby niszczenia pamięci o Żołnierzach Wyklętych, ten duch się odradza i coraz częściej się o tym mówi” - powiedział współorganizator biegu „Tropem Wilczym” Robert Mączyński w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24.
Dlaczego forma biegu stała się tak silnym symbolem pamięci o Żołnierzach Wyklętych?
Wydaje się, że to kwestia biegu wilka, który ucieka przed swoimi oprawcami, stąd ta idea
— powiedział Mączyński.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nocny Bieg Wyklętych. Tak prezydent uczcił bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. Start punktualnie o północy. ZOBACZ
Pierwszy bieg odbył się 14 lat temu,…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/754389-bieg-tropem-wilczym-duch-w-narodzie-nie-ginie