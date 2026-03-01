1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Karol Nawrocki wziął udział w VII Biegu Wyklętych zorganizowanym przez Gminę Pniewy. Bieg wystartował punktualnie o północy w miejscowości Wilczoruda!
Nocny bieg z udziałem prezydenta
Mieszkańcy gminy Pniewy po raz siódmy upamiętnili Żołnierzy Niezłomnych. Tym razem z udziałem wyjątkowego gościa - prezydenta RP Karola Nawrockiego. Towarzyszyli mu - jego syn Antoni oraz rzecznik prasowy prezydenta RP dr Rafał Leśkiewicz.
To właśnie m.in. dzięki Żołnierzom Niezłomnym żyjemy w wolnym kraju. Ich pamięć trzeba czcić, trzeba kultywować. Przyjęliśmy taki sposób aktywny, biegnąc w warunkach zbliżonych, czyli w nocy, w lesie, w polu, tak jak oni walczyli, tak jak żyli w tych trudnych komunistycznych czasach
— opowiadał Ireneusz Szymczak, wójt gminy Pniewy, reporterowi Telewizji wPolsce24, której kamera była na miejscu. Jak relacjonował red. Stanisław Pyrzanowski, na tym wydarzeniu licznie stawili się także żołnierze w mundurach.
W nocy prezydent Karol Nawrocki złożył też wieniec w Panteonie – Mauzoleum Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, jak również pod Ścianą Śmierci w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na ul. Rakowieckiej.
CZYTAJ WIĘCEJ: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Nawrocki: Pozostali wierni Polsce. Zapłacili za to więzieniem, torturami i śmiercią
1 marca – w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Adam Kacprzak/Telewizja wPolsce24/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/754383-prezydent-nawrocki-wzial-udzial-w-nocnym-biegu-wykletych
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.