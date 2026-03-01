ZDJĘCIA i WIDEO

Nocny Bieg Wyklętych. Tak prezydent uczcił bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. Start punktualnie o północy. ZOBACZ

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych, w miejscowości Wilczoruda / autor: PAP/Leszek Szymański
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych, w miejscowości Wilczoruda / autor: PAP/Leszek Szymański

1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Karol Nawrocki wziął udział w VII Biegu Wyklętych zorganizowanym przez Gminę Pniewy. Bieg wystartował punktualnie o północy w miejscowości Wilczoruda!

Nocny bieg z udziałem prezydenta

Mieszkańcy gminy Pniewy po raz siódmy upamiętnili Żołnierzy Niezłomnych. Tym razem z udziałem wyjątkowego gościa - prezydenta RP Karola Nawrockiego. Towarzyszyli mu - jego syn Antoni oraz rzecznik prasowy prezydenta RP dr Rafał Leśkiewicz.

To właśnie m.in. dzięki Żołnierzom Niezłomnym żyjemy w wolnym kraju. Ich pamięć trzeba czcić, trzeba kultywować. Przyjęliśmy taki sposób aktywny, biegnąc w warunkach zbliżonych, czyli w nocy, w lesie, w polu, tak jak oni walczyli, tak jak żyli w tych trudnych komunistycznych czasach

— opowiadał Ireneusz Szymczak, wójt gminy Pniewy, reporterowi Telewizji wPolsce24, której kamera była na miejscu. Jak relacjonował red. Stanisław Pyrzanowski, na tym wydarzeniu licznie stawili się także żołnierze w mundurach.

W nocy prezydent Karol Nawrocki złożył też wieniec w Panteonie – Mauzoleum Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, jak również pod Ścianą Śmierci w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na ul. Rakowieckiej.

1 marca – w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w VII Biegu Wyklętych zorganizowanym przez Gminę Pniewy / autor: Mikołaj Bujak/KPRP Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w VII Biegu Wyklętych zorganizowanym przez Gminę Pniewy / autor: Mikołaj Bujak/KPRP Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w VII Biegu Wyklętych zorganizowanym przez Gminę Pniewy / autor: Mikołaj Bujak/KPRP Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w VII Biegu Wyklętych zorganizowanym przez Gminę Pniewy / autor: Mikołaj Bujak/KPRP Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański Prezydent Karol Nawrocki podczas VII Biegu Wyklętych / autor: PAP/Leszek Szymański

Adam Kacprzak/Telewizja wPolsce24/PAP/X

