TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Kolejna "Łączka" odnaleziona? Prezydent Otwocka: Możemy mieć do czynienia z mogiłami zbiorowymi żołnierzy AK

  • Historia
  • opublikowano:
W Otwocku być może znajduje się masowa mogiła żołnierzy AK (na zdjęciu ilustracyjnym znicze) / autor: Fratria
W Otwocku być może znajduje się masowa mogiła żołnierzy AK (na zdjęciu ilustracyjnym znicze) / autor: Fratria

Możliwe jest, że w podwarszawskim Otwocku uda się znaleźć kolejną „Łączkę”, czyli masową mogiłę potajemnie zagrzebanych zamordowanych żołnierzy Armii Krajowej.

O sprawie na antenie Telewizji wPolsce24 opowiedział Jarosław Margielski, prezydent Otwocka.

Do wszelkich tego typu informacji trzeba podchodzić na chłodno i analitycznie, ale dokumenty, które w tej sprawie zostały przeanalizowane, wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że możemy mieć do czynienia z mogiłami zbiorowymi, gdzie odnajdziemy żołnierzy Armii Krajowej

— wskazał.

Świadczą o tym relacje i świadków, które zostały odszukane w archiwum, między innymi, które były złożone przy okazji takiej publicznej odezwy w roku 89

— przekazał Jarosław Margielski.

Adrian Siwek/wPolsce24

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych