Możliwe jest, że w podwarszawskim Otwocku uda się znaleźć kolejną „Łączkę”, czyli masową mogiłę potajemnie zagrzebanych zamordowanych żołnierzy Armii Krajowej.
O sprawie na antenie Telewizji wPolsce24 opowiedział Jarosław Margielski, prezydent Otwocka.
Do wszelkich tego typu informacji trzeba podchodzić na chłodno i analitycznie, ale dokumenty, które w tej sprawie zostały przeanalizowane, wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że możemy mieć do czynienia z mogiłami zbiorowymi, gdzie odnajdziemy żołnierzy Armii Krajowej
— wskazał.
Świadczą o tym relacje i świadków, które zostały odszukane w archiwum, między innymi, które były złożone przy okazji takiej publicznej odezwy w roku 89
— przekazał Jarosław Margielski.
Adrian Siwek/wPolsce24
