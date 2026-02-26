Dlaczego Róża Luksemburg Luksemburg nie ma prawa znaleźć się na tablicy w mieście Zamość? Na takie pytanie odpowiadał prof. Karol Polejowski w programie „Kontra” telewizji wPolsce24. „To jest albo wyraz głębokiej niewiedzy, albo złej woli” - stwierdził historyk w rozmowie z Tadeuszem Płużańskim. Sprawę uhonorowania „słynnej Zamościanki” ujawnił portal wPolityce24.pl. „To jest postać, która ma określony życiorys i to składa się na to, co wiemy o tej postaci. Jest to działaczka komunistyczna, współzałożycielka Komunistycznej Partii Niemiec. Nie jest socjalistką, tylko jest komunistką — podkreślał gość programu Kontra.
