prof. Karol Polejowski mówił o pomyśle uhonorowania Róży Luksemburg w Zamościu / autor: Fratria/ FB/Fundacja im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce
Dlaczego Róża Luksemburg Luksemburg nie ma prawa znaleźć się na tablicy w mieście Zamość? Na takie pytanie odpowiadał prof. Karol Polejowski w programie „Kontra” telewizji wPolsce24. „To jest albo wyraz głębokiej niewiedzy, albo złej woli” - stwierdził historyk w rozmowie z Tadeuszem Płużańskim. Sprawę uhonorowania „słynnej Zamościanki” ujawnił portal wPolityce24.pl. „To jest postać, która ma określony życiorys i to składa się na to, co wiemy o tej postaci. Jest to działaczka komunistyczna, współzałożycielka Komunistycznej Partii Niemiec. Nie jest socjalistką, tylko jest komunistką — podkreślał gość programu Kontra.

CZYTAJ TEŻ: UJAWNIAMY. Szykuje się skandal! Władze miasta chcą odsłonić tablicę na cześć komunistki Róży Luksemburg. „Słynna Zamościanka”

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

