1 marca 2026 już po raz 15. będziemy w całym kraju oddawać hołd Żołnierzom Niezłomnym (a. Wyklętym). Obchody i związane z nimi wydarzenia odbywają się już w tym tygodniu, a szczegółowy plan przedstawił Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W najbliższych dniach hołd tym, którzy po 1945 r. nie złożyli broni m.in. na Pl. Piłsudskiego w Warszawie, gdzie 28 lutego 2026 odbędzie się Apel Pamięci.
Uroczystości i wydarzenia upamiętniające Żołnierzy Niezłomnych odbywają się w całej Polsce już w tygodniu poprzedzającym oficjalnie ustanowiony w 2011 r. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Uroczystościom przyświeca hasło „My nie jesteśmy żadną bandą. Jesteśmy Wojsko Polskie” (fragment ulotki z 1946 r. autorstwa mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”). Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta RP, a w tym roku po raz pierwszy uroczystościom patronuje nowy prezydent Karol Nawrocki.
Plan centralnych obchodów
Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zaprasza na uroczystości przy Pl. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Centralne obchody rozpoczną się 28 lutego 2026 o godzinie 17:00.
Oto program uroczystości:
Godz. 17:00
Rozpoczęcie uroczystości na Pl. Piłsudskiego, odegranie Hymnu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Godz. 17:05
Powitanie uczestników przez przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów NDPŻW Prof. Jana Żaryna
Godz. 17:15
Przemówienia okolicznościowe
Godz. 17:40
Apel Pamięci
Godz. 17:50
Składanie wieńców
Godz. 18:15
Przemarsz do Bazyliki Archikatedralnej P.W. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela, Ul. Świętojańska 8
Godz. 19:00
Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez Metropolitę Warszawskiego abp. Adriana Galbasa
Godz. 20:00
Złożenie wieńców pod Epitafium Żołnierzy Wyklętych oraz Sarkofagiem Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2026
Szczegółowy plan tegorocznych obchodów w poszczególnych dniach i miastach na terenie całej Polski zaprezentowano na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.
Są to różnego rodzaju wydarzenia odbywające się w wielu polskich miastach i skierowane do rozmaitych grup wiekowych. Niezależnie od miejsca zamieszkania czy wieku możemy oddać hołd naszym Bohaterom, z których komunistyczny reżim próbował zrobić „bandytów”. Po latach okazuje się, że bezskutecznie.
FB: Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/754000-oto-plan-centralnych-obchodow-narodowego-dnia-pamieci-zw
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.