"My nie jesteśmy żadna banda. My jesteśmy Wojsko Polskie". Znamy plan centralnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Muzeum przy Rakowieckiej / autor: Fratria
Muzeum przy Rakowieckiej / autor: Fratria

1 marca 2026 już po raz 15. będziemy w całym kraju oddawać hołd Żołnierzom Niezłomnym (a. Wyklętym). Obchody i związane z nimi wydarzenia odbywają się już w tym tygodniu, a szczegółowy plan przedstawił Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W najbliższych dniach hołd tym, którzy po 1945 r. nie złożyli broni m.in. na Pl. Piłsudskiego w Warszawie, gdzie 28 lutego 2026 odbędzie się Apel Pamięci.

Uroczystości i wydarzenia upamiętniające Żołnierzy Niezłomnych odbywają się w całej Polsce już w tygodniu poprzedzającym oficjalnie ustanowiony w 2011 r. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Uroczystościom przyświeca hasło „My nie jesteśmy żadną bandą. Jesteśmy Wojsko Polskie” (fragment ulotki z 1946 r. autorstwa mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”). Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta RP, a w tym roku po raz pierwszy uroczystościom patronuje nowy prezydent Karol Nawrocki.

Plan centralnych obchodów

Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zaprasza na uroczystości przy Pl. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Centralne obchody rozpoczną się 28 lutego 2026 o godzinie 17:00.

Oto program uroczystości:

Godz. 17:00

Rozpoczęcie uroczystości na Pl. Piłsudskiego, odegranie Hymnu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Godz. 17:05

Powitanie uczestników przez przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów NDPŻW Prof. Jana Żaryna

Godz. 17:15

Przemówienia okolicznościowe

Godz. 17:40

Apel Pamięci

Godz. 17:50

Składanie wieńców

Godz. 18:15

Przemarsz do Bazyliki Archikatedralnej P.W. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela, Ul. Świętojańska 8

Godz. 19:00

Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez Metropolitę Warszawskiego abp. Adriana Galbasa

Godz. 20:00

Złożenie wieńców pod Epitafium Żołnierzy Wyklętych oraz Sarkofagiem Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski

Plakat tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych / autor: Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Plakat tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych / autor: Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2026

Szczegółowy plan tegorocznych obchodów w poszczególnych dniach i miastach na terenie całej Polski zaprezentowano na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.

Są to różnego rodzaju wydarzenia odbywające się w wielu polskich miastach i skierowane do rozmaitych grup wiekowych. Niezależnie od miejsca zamieszkania czy wieku możemy oddać hołd naszym Bohaterom, z których komunistyczny reżim próbował zrobić „bandytów”. Po latach okazuje się, że bezskutecznie.

FB: Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”/Joanna Jaszczuk

