Dziś w polskim Sejmie rozpoczął się wernisaż wystawy Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Dzieci Zamojszczyzny. Historia i pamięć”. W wydarzeniu, oprócz wiceprezesa IPN Mateusza Szpytmy, udział wzięli m.in. harcerze i przedstawiciele środowisk Dzieci Zamojszczyzny, a także parlamentarzyści (w tym prof. Piotr Gliński, były szef MKiDN) czy doradca prezydenta Karola Nawrockiego, Jan Józef Kasprzyk. Prezydent objął także honorowy patronat nad wystawą. Profesor Gliński zwrócił uwagę, że zainteresowanie mediów wystawą upamiętniającą straszliwe niemieckie zbrodnie było raczej znikome.
W 2020 r. Polska upamiętniała 80. rocznicę wysiedleń na Zamojszczyźnie i to wówczas opracowana była wystawa. Dzisiejsze wydarzenie zorganizował Instytut Pamięci Narodowej z inicjatywy posła Janusza Kowalskiego.
Niemcy wysiedlili ok. 30 tys. polskich dzieci
Niemiecka akcja wysiedleńczo-kolonizacyjna była przeprowadzona w latach 1942-1943, w ramach Generalnego Planu Wschodniego. W jej wyniku wysiedlono ok. 100–110 tys. Polaków, w tym ok. 30 tys. dzieci.
Ofiarami wysiedleń na Zamojszczyźnie padło około 110 tys. mieszkańców, w tym przynajmniej 30 tys. dzieci. Dzieliły one tragiczny los dorosłych w obozach przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu. Razem z rodzicami wywożono ich do obozów koncentracyjnych, do Auschwitz oraz na Majdanek. Część z nich wysłano na roboty przymusowe do Niemiec, a także poddano procesowi germanizacji. Wystawę elementarną tworzy 15 plansz tematycznych, na których zaprezentowano zarys wydarzeń z okresu II wojny światowej i okupacji niemieckiej na Zamojszczyźnie. W tytule wystawy nieprzypadkowo pojawiają się takie pojęcia, jak historia i pamięć
– podkreśliła Kinga Żelazko z Biura Edukacji Narodowej IPN.
Spotykamy się dzisiaj, aby przypomnieć o olbrzymiej tragedii, jaka z rąk niemieckich spotkała Zamojszczyznę. To sto dziesięć tysięcy osób wysiedlonych, w tym trzydzieści tysięcy dzieci. To wielu zamordowanych, skierowanych do obozów koncentracyjnych. Tych, którzy zamarzli w pociągach. Tych, którzy zostali zesłani w różne miejsca. Wreszcie tych, którzy zostali poddani germanizacji i być może – nawet dzisiaj – nie zdają sobie z tego sprawy, że są Polakami
– powiedział podczas otwarcia wystawy dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN.
„Naszym obowiązkiem jest nieść ich świadectwo”
A tak relacjonowali wydarzenie parlamentarzyści.
W sejmie wystawa upamiętniająca Dzieci Zamojszczyzny, zbrodnie niemieckie, wywózki, wynarodowienie… wstrząsające relacje świadków, tłum pamiętających, młodzież, harcerze… Ale równie wstrząsający jest fakt, że nie było żadnej kamery, choć stały 50 metrów dalej…
— zwrócił uwagę prof. Piotr Gliński.
Dzieci Zamojszczyzny w Sejmie RP. Świadkowie jednej z największych niemieckich zbrodni na Narodzie Polskim w trakcie II wojny światowej. Naszym obowiązkiem jest nieść ich świadectwo dalej, bronić prawdy historycznej i doprowadzić do powstania Muzeum Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w tę sprawę i dbają o polską pamięć. Cześć i chwała Bohaterom!
— napisał poseł Janusz Kowalski, załączając nagranie swojego przemówienia.
Dziś o godzinie 10:00 w gmachu Sejmu z mojej inicjatywy odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Dzieci Zamojszczyzny. Historia i Pamięć”, przygotowanej przez lubelski oddział IPN pod patronatem prezydenta. Ekspozycja przypomina tragiczne losy polskich dzieci dotkniętych niemieckimi wysiedleniami w czasie II wojny światowej.
— dodał Kowalski w kolejnym wpisie.
W Sejmie odbyło się dziś otwarcie przejmującej wystawy o gehennie Dzieci Zamojszczyzny. Wystawę zorganizował lubelski IPN, a w jej otwarciu uczestniczyło kilkunastu ocalałych z tej straszliwej zbrodni dokonanej przez niemieckich barbarzyńców w czasie okupacji
— podkreślił Jan Józef Kasprzyk, doradca prezydenta.
Krótka relacja pojawiła się także na stronie Kancelarii Sejmu.
