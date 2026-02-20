Ambasador Niemiec pojawił się w polskim sejmie. Miguel Berger doglądał politycznej krzątaniny ekipy Tuska przy realizacji… polskich reparacji dla Niemiec. Z powodu znakomitej kondycji gospodarki RFN, poświadczonej ratingiem 3A, Niemcy wesprą instytucje finansowe UE swoimi aktywami, by rząd „fajnego chłopaka” Kosiniaka-Kamysza mógł wziąć pożyczkę na zakup broni u niemieckich producentów. Osobistym zdaniem Tuska rządy niemieckie to błogosławieństwo dla Europy, a każdy, kto nie chce wspierać niemieckiego potencjału ekonomicznego, to właściwie zdrajca.
Dziś Niemcy polują inaczej, ale jeszcze nie tak dawno…
Mordowali, rabowali, upokarzali, zniewalali, kradli.
I skrupulatnie zyski księgowali.
Zbrodnia zorganizowana przez państwo niemieckie, jego rozmaitych funkcjonariuszy, na sposób przemysłowy.
Dziś mówią nad Renem i Szprewą, że czują się cokolwiek podle, ale wara od ich pieniędzy. Nie mają żadnych długów, mają swój majątek. Zdobyty z pracy własnej, pracy tatusia i mamusi, babci i dziadka.
Ich pieniędzy?
Z ciężkiej pracy przy obsłudze komór gazowych, utrzymywaniu ognia w krematorium, wydawaniu wyroków śmierci na podstawie decyzji policyjnego sądu doraźnego: imię, nazwisko, data urodzenia, „polnische Intelligenz”, „polnische Minderheit” – rozstrzelać!!!
Babcia pisała, kogo rozstrzelać, dziadek strzelał albo tłukł styliskiem łopaty, a mała mamusia i mały tatuś słuchali Schumanna w salonie przyległej do obozu willi komendanta KL Stutthof, Paula Wernera Hoppe.
Niemcy korzystali z niewolniczej pracy Polaków
Jego klientem był m.in. Erich Wiens, „Bauer” z Chorążówki (Junkertroyl), wsi odległej kilka kilometrów od Stegny i Sztutowa. Dobry rolnik, dobry Niemiec. W dniach 22, 23, 24, 25, 27, 28 września 1943 roku P. W. Hoppe dostarczał mu codziennie komando 10 więźniów – więźniów bez wyroku, czy raczej niewolników III Rzeszy. Dzienną pracę jednego mężczyzny wyceniano na 3 marki niemieckiej Rzeszy. Godzina pracy polskiego niewolnika kosztowała Herr Wiensa 25 fenigów, mniej niż cena bochenka chleba. Łącznie za 720 godzin pracy Herr Wiens został zawezwany do zapłaty na rzecz Konzentrationslager Stutthof 720 marek.
Z przymusowej pracy zniewolonych Polaków regularnie korzystała też Deutsche Ausrüstungswerke GmbH, zakład Stutthof. Od 1 do 31 stycznia 1943 roku pomnażało niemiecki majątek zbrojeniowy 5756 robotników wykwalifikowanych i 1941 ich pomocników. Za pracę pierwszych P. W. Hoppe liczył sobie po 1,5 marki, za robotników bez kwalifikacji policzył po 50 fenigów. Łącznie 9604,50 marek za miesiąc, płatnych na konto KL Stutthof w „Reichsbankhauptstelle Danzig Nr. 1478” lub na konto pocztowe „Danzig Nr. 7960”. I żeby był porządek, koniecznie należało podać numer wezwania do zapłaty. Termin płatności – 1 marca 1943 roku.
Pod względem rzeczowym i obrachunkowym wezwanie zapłaty sprawdził SS-Obersturmführer z zarządu gospodarczego obozu.
„Chcemy od Niemców reparacji”
Właśnie dlatego chcemy od Niemców reparacji. Z milionów takich haniebnych zdarzeń Niemcy ufundowali sobie swój dostatek. Okradali Polaków z ich majątków, siedlisk, okradali z godności, na końcu mordowali.
Spadek po swoich babciach i dziadkach Niemcy przejęli z dobrodziejstwem inwentarza, także ze zobowiązaniami. Dochody z KL Stutthof, księgowane przez Główny Urząd Gospodarczo-Administracyjny SS – Inspektorat Obozów Koncentracyjnych, pokazują tylko jeden epizod ohydnego procederu, w którym państwo niemieckie wzbogaciło się na zbrodniczym wyzysku – jak mordowało systemowo, by systemowo się bogacić.
Udawać teraz, że 500 mln marek pomocy humanitarnej od rządu niemieckiego, rozdzielone pomiędzy niektóre ofiary reżimu III Rzeszy przez „Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie”, kończy rozrachunek, to słabe alibi.
Jak wycenić jawny mord na polskich pocztowcach z Gdańska – w tym Janie Michoniu i Józefie Wąsiku? Jak wycenić nędzę, w którą ich śmierć wpędziła ich rodziny? Sam rytualny wieniec nie wystarczy…
Reparacje od czy dla Niemiec?
Reparacje to naprawa zła wyrządzonego niegodnie. Zamiast pouczać rząd polski o niedostatku praworządności i niezależności sądów, pomniejsi dyplomaci niemieccy, jak Cornelia Pieper, b. konsul w Gdańsku, niech rozliczają własnych zbrodniarzy, których praca w KL Stutthof fundowała dobrobyt ich państwa. Ktoś w końcu krematoria produkował, ktoś kupował, płacił i wykorzystywał. Firma H. Kori GmbH z Berlina, producent pieców do KL Stutthof, zakończyła działalność całkiem niedawno. Piękny spadek po III Rzeszy…
Nie martwcie się, Niemcy, nawet dobrą pracą nie uwolnicie się od długów przeszłości. Polską historię, polską martyrologię, polskie ofiary II wojny światowej, tych ówczesnych „zdrajców”, którzy za odmowę wspierania niemieckiego przemysłu byli poniżani, bici, mordowani, zdradza ten, kto kolejne pokolenia Polaków poddać chce ich władzy i rezygnuje z należnych reparacji. To z okoliczności takich, jak rejestrowała księgowość KL Stutthof, bierze się niemiecki rating 3A.
Marek Formela/Artykuł ukazał się na portalu fronda.pl
