„Jan Olszewski to jest człowiek, którego dziedzictwa nam bardzo potrzeba. Szczególnie gdy pojawiają się nowi kandydaci do bycia wzorcem patriotyzmu, bardzo często wątpliwego. Wpominajmy Jana Olszewskiego i to, co do nas mówił i to, co nam pokazywał” - powiedział publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również mec. Marek Markiewicz, publicysta, Aleksandra Rybińska, publicystka Telewizji wPolsce24 oraz Józef Orzeł, prezes Klubu Ronina.
Siedem lat po odejściu Jana Olszewskiego – jednej z najważniejszych postaci w historii Polski po 1945 roku – dziś w Warszawie zaplanowano uroczyste obchody poświęcone pamięci tego wybitnego premiera, który całe swoje życie poświęcił służbie Ojczyźnie. Premiera Olszewskiego wspominali publicyści w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24.
„Potrzeba nam jego dziedzictwa”
Jak podkreślił Piotr Semka, „dopiero perspektywa ostatnich 30 lat pokazuje poziom moralny Jana Olszewskiego”.
Był to człowiek latarnia morska, busola moralna, człowiek, który zaczynał swoją karierę, w cudzysłowie oczywiście, jako żołnierz Szarych Szeregów na Pradze. To młody chłopak, który witał Mikołajczyka. To młody chłopak, który bronił Gazety Ludowej i to jest człowiek, którego dziedzictwa nam bardzo potrzeba. Szczególnie gdy pojawiają się nowi kandydaci do bycia wzorcem patriotyzmu, bardzo często wątpliwego. I naprawdę wspominajmy Jana Olszewskiego i to, co do nas mówił i to, co nam pokazywał
— wskazał publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
