Siedem lat po odejściu Jana Olszewskiego – jednej z najważniejszych postaci w historii Polski po 1945 roku – w sobotę, 7 lutego 2026 roku, w Warszawie zaplanowano uroczyste obchody poświęcone pamięci tego wybitnego premiera, który całe swoje życie poświęcił służbie Ojczyźnie. Sprawdź szczegółowy harmonogram wydarzeń.
Uroczystość organizuje Fundacja Rozwoju Gospodarczego im. kpt. ż.w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego i ma ona charakter otwarty. Każdy, kto chce oddać hołd Premierowi, może dołączyć do wspólnego upamiętnienia w dwóch symbolicznych miejscach:
• Godz. 12:00 – Cmentarz Wojskowy na Powązkach: Złożenie wiązanek i wieńców przy grobie śp. Jana Olszewskiego (ul. Powązkowska 43/45). To tam spoczywa polityk, którego słynne pytanie „Czyja będzie Polska?” do dziś rezonuje w debacie publicznej.
• Godz. 19:00 – Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela: Uroczysta Msza święta na Starym Mieście (ul. Świętojańska 8). Liturgii przewodniczyć będzie ks. biskup Michał Janocha.
Podniosły charakter uroczystości
Uroczystości będą miały wyjątkowo uroczysty charakter, a swój udział zapowiedzieli najwyżsi przedstawiciele Parlamentu RP oraz delegacje wielu środowisk patriotycznych, kombatanckich i harcerskich.
Szczególnie wymowna jest obecność harcerzy, co nawiązuje do powstańczej młodości Jana Olszewskiego.
