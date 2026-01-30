433 historyczne dokumenty, które w listopadzie ubiegłego roku miały zostać wystawione na sprzedaż w domu aukcyjnym w niemieckim Neuss, przekazano na zasadach powiernictwa Fundacji Auschwitz-Birkenau – podało w piątek Muzeum Auschwitz.
Oświęcimska placówka w komunikacie poinformowała, że dokumenty związane są z różnymi zbrodniami z okresu II wojny światowej oraz niemieckiej okupacji Polski. Pochodzą między innymi z gett, a także kilku obozów koncentracyjnych. Są wśród nich także listy obozowe. Duża część tego zbioru dotyczy niemieckiego obozu Auschwitz.
Działania fundacji
Wojciech Soczewica, dyrektor generalny Fundacji, powiedział, że kiedy tylko pojawiła się informacja o aukcji, z uwagi na charakter dokumentów i ich znaczenie, rozpoczęto natychmiastowe rozmowy z władzami kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, gdyż to na jego terenie znajduje się dom aukcyjny.
Chodziło nie tylko o wstrzymanie aukcji, ale zabezpieczenie kolekcji i znalezienie sposobu na przekazanie tych wyjątkowych materialnych świadectw tam, gdzie ich miejsce
— wyjaśnił.
Prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński podkreślił, iż niezwykle ważne jest to, że to Fundacja weszła w posiadanie tego zbioru na zasadach powiernictwa.
Teraz zostaną przekazane przez nas do właściwych tematycznie instytucji i miejsc pamięci, gdzie zostaną włączone do zasobów archiwalnych, poddane konserwacji i opracowaniu naukowemu. Dzięki temu będą one wykorzystane w pracy edukacyjnej i szeroko udostępniane
— podkreślił.
Przejęcie dokumentów możliwe było dzięki współpracy Fundacji w władzami Nadrenii Północnej-Westfalii, wieloletnimi partnerami instytucjonalnymi i prywatnymi darczyńcami.
Reakcje Niemiec
Przewodniczący tamtejszego landtagu Andre Kuper wyraził wdzięczność, że udało się znaleźć rozwiązanie umożliwiające przekazanie tego zespołu dokumentów do archiwów właściwych miejsc pamięci.
Zachowanie pamięci w archiwach i muzeach chroni godność ofiar oraz służy dalszym badaniom i edukacji na temat nieludzkich nazistowskich prześladowań i procesu eksterminacji
— oznajmił.
Rozmowy związane z formalnym przekazaniem dokumentów trwały wiele tygodni. Ich oficjalne przekazanie odbyło się w siedzibie parlamentu Nadrenii Północnej-Westfalii.
Bulwersująca sprawa
Przypominamy, że Dom Aukcyjny Felzmann w Neuss (Nadrenia Północna-Westfalia) chciał 17 listopada 2025 roku przeprowadzić aukcję prywatnej kolekcji „System terroru część II 1933-1945”, w ramach której sprzedawane miały być pamiątki i dokumenty po więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych.
Do aukcji nie doszło po głośnych protestach ze strony władz Polski (w tym prezydenta Karola Nawrockiego) i wielu instytucji.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/752011-koniec-sprawy-bulwersujacej-aukcji-w-niemczech
