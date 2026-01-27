„Niemcy ludziom zgotowali ten los...”. Parafraza motta "Medalionów" Zofii Nałkowskiej najlepiej oddaje prawdę historyczną...

  • Historia
  • opublikowano:
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Teren byłego obozu Auschwitz w Oświęcimiu. / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Teren byłego obozu Auschwitz w Oświęcimiu. / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

81 lat temu, 27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej wyzwolili niemiecki koncentracyjny obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Nad bramą obozu widniał szyderczy napis w języku niemieckim: „Arbeit macht frei” („Praca czyni wolnym”)… Przez KL Auschwitz przewinęło się ponad 8 tys. nadzorców. Głównie Niemców i Austriaków. W całym kompleksie niemieckich obozów zagłady pracowało w sumie ok. 70 tys. osób (SS, gestapo)… Wiadomo, jakiej narodowości…

W Auschwitz zamordowano ok. 1,1 mln osób (Żydów, Polaków, Romów, sowieckich jeńców wojennych i in.). W dniu wyzwolenia przebywało tam 7 tys. więźniów – „żywych szkieletów” – ofiar i świadków zbrodni niemieckiej III Rzeszy…

Mój ojciec – więzień jednego z obozów – opowiadając o swoich wojennych doświadczeniach ani razu nie użył słowa „naziści”. To Niemcy – za odmowę podpisania tzw. folkslisty – okradli i wysiedlili całą jego rodzinę. To Niemcy bili ich i obrażali. Po niemiecku. Wreszcie to Niemcy zabili mu ojca, a jego samego, przerażonego tym co zobaczył, szczuli rozwścieczonymi psami. Par excellence – owczarkami niemieckimi…

Żyją jeszcze wciąż świadkowie historii. Dlatego wyjątkowo bezczelnym jest zwalanie wszystkich niemieckich zbrodni na enigmatycznych „nazistów”. I – docelowo – coraz częstsze, perfidne obarczanie tymi winami Polaków…

Polska edukacja nie podejmuje tych tematów, wręcz ich unika. Dążymy do „europejskiej” historii, zamazującej winy i kary. Młodzi Polacy nie znają najnowszej przeszłości swego kraju. Ogłupienie społeczeństwa doszło do absurdu: ludzie pozwalają sobie wcisnąć dosłownie wszystko. Nawet to, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko…

Niemcy odrobili lekcję skuteczności działania dla dobra swego kraju. Ich narracja o „polskich obozach koncentracyjnych” i polskim, wyssanym z mlekiem matki „antysemityzmie” ma ogromne wsparcie w kulturze pop. Ich film „Nasze Matki, Nasi Ojcowie” przebił się w całej UE ze swym zmiękczającym niemieckie ludobójstwo obrazem.

W ojkofobicznych realiach, w jakich funkcjonuje dziś Polska, trudno oczekiwać od lewackiej, zawłaszczonej przez mainstream pop-kultury (poezja, piosenka, video-klip, film fabularny) jakichkolwiek prób odwojowania tych ohydnych oszczerstw. Wręcz przeciwnie – duże pieniądze (vide: „Pokłosie”, „Zielona Granica”, „Ida” i in.) pakowane są w podtrzymanie krzywdzących nas, nieprawdziwych stereotypów.

Trzeba zatem przebijać się z pro-polską narracją. Bez budżetu i wsparcia mediów nie jest to proste. Ale będę próbował. I namawiam do tego innych twórców – z przysłowiowym sercem po prawej stronie…

Będę wdzięczny za każde wsparcie mojej misji. Wtedy będą wypasione teledyski i dobra studia nagraniowe. Linki znajdziecie w opisie „teledysków”.

A póki co – „tak krawiec kraje, jak materii staje”… Zapraszam do lajkowania, przesyłania dalej i wspierania mojej misji. Naszej wspólnej – jak mniemam…

„AUSCHWITZ” – sł. muz. vocal – Lech Makowiecki

HOLOCAUST

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Lech Makowiecki

Lech Makowiecki

Z wykształcenia - inżynier budowy okrętów. Z wyboru - bard, poeta, autor, kompozytor, scenarzysta, felietonista. Prowadzi autorski, muzyczny program radiowy pt. „Wieczór z Historią”. Lider zespołu "Zayazd", admirator Mickiewicza (płyta „Zayazd u Mistrza Adama"), piewca tradycyjnego modelu rodziny (album "Ja jestem twój dom"), fan Józefa Piłsudskiego i JP II. Sformatowany na polską tradycję, kulturę i edukację historyczną młodzieży przez szlachetnie pojmowaną rozrywkę (patrz - autorskie płyty: "Katyń 1940", "Patriotyzm", "Obudź się, Polsko”, „Niepodległa" oraz tomiki wierszy: „Pro publico bono”, "Ja tu zostaję”, „Niepodległa"). Scenarzysta i twórca piosenek do telewizyjnych widowisk muzycznych, m. in. "Zakochany Mickiewicz", "Dekalog AD 2021", „Nasza Golgota”, „Zaduszki Polskie”, „Kopernik”… Odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Więcej: na www.lechmakowiecki.pl

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych