81 lat temu, 27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej wyzwolili niemiecki koncentracyjny obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Nad bramą obozu widniał szyderczy napis w języku niemieckim: „Arbeit macht frei” („Praca czyni wolnym”)… Przez KL Auschwitz przewinęło się ponad 8 tys. nadzorców. Głównie Niemców i Austriaków. W całym kompleksie niemieckich obozów zagłady pracowało w sumie ok. 70 tys. osób (SS, gestapo)… Wiadomo, jakiej narodowości…
W Auschwitz zamordowano ok. 1,1 mln osób (Żydów, Polaków, Romów, sowieckich jeńców wojennych i in.). W dniu wyzwolenia przebywało tam 7 tys. więźniów – „żywych szkieletów” – ofiar i świadków zbrodni niemieckiej III Rzeszy…
Mój ojciec – więzień jednego z obozów – opowiadając o swoich wojennych doświadczeniach ani razu nie użył słowa „naziści”. To Niemcy – za odmowę podpisania tzw. folkslisty – okradli i wysiedlili całą jego rodzinę. To Niemcy bili ich i obrażali. Po niemiecku. Wreszcie to Niemcy zabili mu ojca, a jego samego, przerażonego tym co zobaczył, szczuli rozwścieczonymi psami. Par excellence – owczarkami niemieckimi…
Żyją jeszcze wciąż świadkowie historii. Dlatego wyjątkowo bezczelnym jest zwalanie wszystkich niemieckich zbrodni na enigmatycznych „nazistów”. I – docelowo – coraz częstsze, perfidne obarczanie tymi winami Polaków…
Polska edukacja nie podejmuje tych tematów, wręcz ich unika. Dążymy do „europejskiej” historii, zamazującej winy i kary. Młodzi Polacy nie znają najnowszej przeszłości swego kraju. Ogłupienie społeczeństwa doszło do absurdu: ludzie pozwalają sobie wcisnąć dosłownie wszystko. Nawet to, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko…
Niemcy odrobili lekcję skuteczności działania dla dobra swego kraju. Ich narracja o „polskich obozach koncentracyjnych” i polskim, wyssanym z mlekiem matki „antysemityzmie” ma ogromne wsparcie w kulturze pop. Ich film „Nasze Matki, Nasi Ojcowie” przebił się w całej UE ze swym zmiękczającym niemieckie ludobójstwo obrazem.
W ojkofobicznych realiach, w jakich funkcjonuje dziś Polska, trudno oczekiwać od lewackiej, zawłaszczonej przez mainstream pop-kultury (poezja, piosenka, video-klip, film fabularny) jakichkolwiek prób odwojowania tych ohydnych oszczerstw. Wręcz przeciwnie – duże pieniądze (vide: „Pokłosie”, „Zielona Granica”, „Ida” i in.) pakowane są w podtrzymanie krzywdzących nas, nieprawdziwych stereotypów.
Trzeba zatem przebijać się z pro-polską narracją. Bez budżetu i wsparcia mediów nie jest to proste. Ale będę próbował. I namawiam do tego innych twórców – z przysłowiowym sercem po prawej stronie…
Będę wdzięczny za każde wsparcie mojej misji. Wtedy będą wypasione teledyski i dobra studia nagraniowe. Linki znajdziecie w opisie „teledysków”.
A póki co – „tak krawiec kraje, jak materii staje”… Zapraszam do lajkowania, przesyłania dalej i wspierania mojej misji. Naszej wspólnej – jak mniemam…
„AUSCHWITZ” – sł. muz. vocal – Lech Makowiecki
