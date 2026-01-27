„To naród niemiecki poparł ideologię narodowego socjalizmu i pozwolił Adolfowi Hitlerowi dojść do władzy. To naród niemiecki, państwo niemieckie - a Trzecia Rzesza Niemiecka była jedynym funkcjonującym wówczas państwem niemieckim – doprowadziła do tej zbrodni, którą znamy jako Holokaust” - mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. „Państwo niemieckie do dziś nie zapłaciło reparacji Polsce za zło II wojny światowej. Tak nie buduje się świata pokoju. Za każdą zbrodnię i za każdą wojnę trzeba po prostu zapłacić i przeprosić. Wtedy dopiero będziemy mogli mieć poczucie, że wykonaliśmy swój współczesny obowiązek” - podkreślała głowa państwa.
CZYTAJ TAKŻE: 81 lat temu oswobodzono niemiecki obóz Auschwitz. „Pamiętając o Ofiarach, musimy też pamiętać, kto był sprawcą Zagłady
Prezydent Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że w uroczystości biorą udział studenci i uczniowie z placówek, których patronem jest rotmistrz Witold Pilecki.
Był nie tylko uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920, ale w czasie II wojny światowej był jednym z najodważniejszych żołnierzy, jak mówią historycy
— wskazał.
Był ochotnikiem do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, na którego terytorium się znajdujemy
— dodał.
Z Auschwitz napisał raport, który jest jedną z najważniejszych książek literatury faktu, odnoszącą się do zbrodni niemieckich w obozie koncentracyjnym Auschwitz. To rotmistrz Witold Pilecki swoim raportem wyznaczył także dzisiejsze obowiązki Rzeczpospolitej, która jest w istocie kustoszem prawdy o niemieckich zbrodniach i kustoszem prawdy o ofiarach, które poniosły tutaj śmierć, a było ich ponad milion
— wskazał.
Niemiecka odpowiedzialność
Prezydent zwrócił uwagę, że „droga, którą dziś podążamy, przypominając prawdę historyczną, nie rozpoczęła się w Auschwitz”.
Auschwitz pozostaje symbolem zupełnego odhumanizowania, pełnego barbarzyństwa. Było fabryką śmierci zorganizowaną przez Niemców
— zaznaczył.
Ta droga rozpoczęła się dużo wcześniej - i o tym powinniśmy pamiętać my, współcześni Polacy, ale także najważniejsze osoby na świecie, w międzywojennych Niemczech. Wcześniej niż w roku 1933, ale w 1933 w sposób wyraźny
— wskazał.
To naród niemiecki poparł ideologię narodowego socjalizmu i pozwolił Adolfowi Hitlerowi dojść do władzy. To naród niemiecki, państwo niemieckie - a Trzecia Rzesza Niemiecka była jedynym funkcjonującym wówczas państwem niemieckim – doprowadziła do tej zbrodni, którą znamy jako Holokaust. To naród niemiecki popierał Adolfa Hitlera i w latach 30-tych i w czasie II wojny światowej w sposób gremialny i entuzjastyczny. Tak, to zło niemieckich obozów koncentracyjnych i obozu koncentracyjnego w Auschwitz było złem państwowym. To w konkretnym państwie ideologia narodowego socjalizmu odnalazła swój dom
— podkreślił.
Kolejne granice
Karol Nawrocki wskazał, że „do tej tragedii, do tej zbrodni doszło także za sprawą tego, co działo się w latach 30-tych, gdy Adolf Hitler i III Rzesza Niemiecka przekraczały kolejne granice, także granice życia i śmierci”.
To oderwanie od chrześcijańskiej wrażliwości i zgoda na to, aby o życiu i śmierci nie decydował Bóg, tylko decydował człowiek. To praktyki eutanazyjne III Rzeszy jeszcze przed rokiem 1939, w których przekraczała granice życia i śmierci, pozwalając na to, aby mordować tych, którzy według narodowych socjalistów na życie nie zasługiwali
— powiedział.
Przekroczenie tej granicy to także rok 1939 i lata 1939-1941. Adolf Hitler w Obersalzbergu w czasie swojej mowy do oficerów Wehrmachtu, mówił: „Bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni. Zniszczenie Polski jest waszym pierwszym zadaniem”. Z jednej strony polityka appeasementu, z drugiej strony lata 1939-1941, kiedy Niemcy razem z Sowietami mordowali Polaków na Pomorzu, w Wielkopolsce w ramach akcji eksterminacyjnych: AB, Intelligenzaktion - to wszystko sprawiło, że jeden z amerykańskich autorów i historyków Richard Lukas mówił o latach 1939-1941 jako zapomnianym Holokauście
— wskazał.
Świat się przyglądał temu, co dzieje się w III Rzeszy. Świat się przyglądał temu, co dzieje się w Polsce w latach 1939-1941. Polacy ginęli i później rozpoczął się Holokaust, ludobójstwo wymierzone w kierunku narodu żydowskiego
— dodał.
Symbol bestialstwa i obojętności
Prezydent wskazał, że dzisiaj „Auschwitz jest symbolem i dowodem z jednej strony bestialstwa i barbarzyństwa narodowo-socjalistycznej ideologii, która znalazła swój dom w konkretnym państwie, czyli w Niemczech, ale jest także symbolem pewnej obojętności wobec śmierci niewinnych w ramach akcji eutanazyjnych przed rokiem 39 i po roku 1939”.
I obojętności państw Europy Zachodniej na to, co działo się w Polsce w latach 1939-1941. Tego symbolem jest także obóz koncentracyjny Auschwitz. Tego, że świat pozwolił na zbyt wiele i doszło do tej przerażającej tragedii, gdzie Niemcy zamordowali 6 milionów Żydów, a wśród nich 3 miliony obywateli przedwojennej II Rzeczpospolitej. Tutaj, mordując: kobiety, dzieci, Żydów z całej Europy i z całego świata
— wymieniał.
Do Auschwitz mogło nie dojść, gdyby reakcja była odpowiednia dużo wcześniej, ale doszło i dziś o tym pamiętamy i dziś o tym musimy przypominać
— wskazał.
Hitler i Stalin
Karol Nawrocki przypomniał, że 27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Wiąże się to z oswobodzeniem więźniów Auschwitz w roku 1945. I tak tych 7000, których żyło jeszcze w roku 1945, oswobodzenie i wolność zobaczyło w twarzach sowieckich żołnierzy. Natomiast poza murami obozu koncentracyjnego Auschwitz nie czekała na nich wolność. A była to też twarz tych samych Sowietów, dzięki którym Adolf Hitler mógł w roku 1939 rozpocząć II wojnę światową i doprowadzić do tragedii Holokaustu, bo to Hitler razem ze Stalinem rozpoczęli II wojnę światową
— przypomniał.
Była to twarz tego samego Sowieta, który po roku 1945 dalej mordował przedstawicieli państw Europy Środkowej i Wschodniej. Mordował także Polaków, którzy pragnęli wolności i niepodległości. W istocie było to oswobodzenie, wyzwolenie więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz, dokonane przez tych, którzy do tej tragedii w roku 1939 także doprowadzili
— wskazał.
Czas zapłaty
Prezydent przypomniał, że „pierwszy transport z Tarnowa, który trafił wówczas jeszcze do Oświęcimia z 14 czerwca 1940 roku, był transportem 728 Polaków, więźniów z Tarnowa, często młodych chłopaków, 19-, 20-letnich, członków Związku Walki Zbrojnej, tych, którzy Niemcom się nie chcieli poddać”.
Tak, ten pierwszy transport był transportem Polaków i był to rok 1940 i to pokazuje dokładnie, ile świat miał czasu na to, aby zareagować i aby do tej tragedii Holokaustu, do tej fabryki śmierci, do tego symbolu nigdy nie doszło
— wskazał.
To nasz obowiązek RP, aby przypominać o tragedii Holokaustu, ale także, aby przypominać o tym, co wydarzyło się przed rokiem 1939 i przed rokiem 1942. Świat nie może być obojętny na to, co działo się po roku 45. Tylko 15 proc. oprawców z niemieckich obozów koncentracyjnych odpowiedziało za mordy, które miały miejsce. Świat odwracał przez wiele lat głowę od tej strasznej tragedii i odpowiedzialności za to, co wydarzyło się w Auschwitz. Pamiętaliśmy po roku 45 o ofiarach, ale zapomnieliśmy o sprawcach
— zaznaczył.
Tyle dziś zachwytów słyszymy o tym, że po roku 45 nie było wojny światowej. Świat żył w pokoju, Organizacja Narodów Zjednoczonych funkcjonowała, a przez tyle dekad nie udało się doprowadzić do odpowiedzialności osób, które były odpowiedzialne za tę śmierć i za ten symbol, w którym dziś jesteśmy
— zauważył.
Państwo niemieckie do dziś nie zapłaciło reparacji Polsce za zło II wojny światowej. Tak nie buduje się świata pokoju. Za każdą zbrodnię i za każdą wojnę trzeba po prostu zapłacić i przeprosić. Wtedy dopiero będziemy mogli mieć poczucie, że wykonaliśmy swój współczesny obowiązek
— podkreślił.
Wieczna pamięć ofiarom Holokaustu, Żydom, którzy zostali zamordowani w obozie koncentracyjnym Auschwitz - przedstawicielom jednego narodu, a obywatelom wielu państw, także mojej ojczyzny Rzeczpospolitej
— zakończył.
Adrian Siwek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/751709-prezydent-nawrocki-to-narod-niemiecki-doprowadzil-do-holokaustu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.