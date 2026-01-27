Około 20 byłych więźniów niemieckiego obozu Auschwitz złożyło rano wieńce i znicze przed Ścianą Straceń w byłym Auschwitz I. To pierwszy akord obchodów 81. rocznicy oswobodzenia obozu. Główna uroczystość z udziałem prezydenta RP Karola Nawrockiego odbędzie się po południu. „Pamiętając o Ofiarach, musimy też pamiętać, kto był sprawcą Zagłady. Zwłaszcza w czasie, gdy pojawia się coraz więcej prób zakłamywania prawdy” - podkreśliła była premier Beata Szydło w serwisie X.
Byli więźniowie w milczeniu szli przez dziedziniec bloku 11 między innymi w asyście młodych wolontariuszy. Przed Ścianą Straceń składali znicze. Ustawili wieniec z biało-niebieskich kwiatów układających się w pasy - w jego centrum widniał czerwony trójkąt z literą „P”, symbolizujący polskich więźniów politycznych, których Niemcy osadzali w swoich obozach. Niektórzy z Ocalałych mieli zawiązane chusty w biało-niebieskie pasy, przypominające obozowe pasiaki.
W tym symbolicznym miejscu ustawione zostały też dwa wieńce z biało-czerwonych róż: od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyrekcji Muzeum Auschwitz.
Ściana Straceń jest tradycyjnym miejscem, w którym składany jest hołd pomordowanym w Auschwitz. Znajduje się na dziedzińcu bloku 11. Od jesieni 1941 roku esesmani przez dwa lata wykonywali przed nią egzekucje przez rozstrzelanie. Zgładzili w ten sposób wiele tysięcy osób, głównie Polaków. Ściana została zdemontowana przez Niemców w lutym 1944 roku. Obecnie stoi tam jej replika.
Prezydent weźmie udział w uroczystościach
Główna ceremonia rocznicowa z udziałem Ocalałych, prezydenta RP Karola Nawrockiego, przedstawicieli rządu i samorządów oraz dyplomatów, rozpocznie się o godzinie 16. w budynku tak zwanej Centralnej Sauny.
Główne przemówienie wygłosi Ocalały z Zagłady Bernard Offen. Głos zabiorą także Yossi Matias, wiceprezes Google jako przedstawiciel darczyńców Fundacji Auschwitz-Birkenau, która finansuje zachowanie autentyzmu Miejsca Pamięci, oraz dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński.
Uczestnicy ceremonii oddadzą też hołd ofiarom modląc się wspólnie z duchownymi różnych religii. Zabrzmią modlitwy żydowskie i chrześcijańskie.
Na uroczystościach nie będzie przedstawicieli Rosji. Z powodu napaści na Ukrainę kraj ten nie został poinformowany o obchodach.
81 lat temu oswobodzono Auschwitz
27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy obozu Auschwitz. Było w nim jeszcze kilka tysięcy skrajnie wyczerpanych więźniów, w tym kilkaset dzieci.
Niemiecki obóz Auschwitz jest symbolem martyrologii Polaków i zagłady Żydów. W ciągu niespełna pięciu lat istnienia pochłonął około 1,1 mln istnień. Liczba ofiar żydowskich to około 1 mln osób. Ginęli tu także Romowie i przedstawiciele innych narodów.
Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, by więzić w nim Polaków. Dwa lata później utworzyli Auschwitz II-Birkenau, w którym wybudowali infrastrukturę do zabijania na masową skalę Żydów, przede wszystkim komory gazowe i krematoria. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć kilkudziesięciu podobozów, w których wykorzystywano więźniów w niewolniczej pracy.
„Musimy też pamiętać, kto był sprawcą Zagłady”
27 stycznia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu jest symbolem straszliwej zbrodni, którą w systemowy sposób dokonało niemieckie państwo. Pamiętając o Ofiarach, musimy też pamiętać, kto był sprawcą Zagłady. Zwłaszcza w czasie, gdy pojawia się coraz więcej prób zakłamywania prawdy
— podkreśliła w serwisie X europoseł PiS, była premier Beata Szydło, związana z ziemią oświęcimską.
