„Próba budowania tożsamości lokalnej społeczności na kimś, kto niszczył polskość, zwalczał polskość, doprowadził do upadku Rzeczpospolitej, to jest jakaś ojkofobia do potęgi. Czegoś takiego nie da się obronić” - mówi w rozmowie z Telewizją wPolsce24 poseł PiS Jan Dziedziczak. Były wiceszef MSZ został poproszony o skomentowanie żenującej imprezy w Kostrzynie nad Odrą, do której doszło w sobotę 24 stycznia. Odzyskanie tablicy z informacją, że w tym miejscu przez 1,5 roku przebywał uwięziony pruski książę Fryderyk II - późniejszy król Prus, inicjator I rozbioru Polski, który z nienawiścią i pogardą wypowiadał się o Polakach i na różne sposoby dążył do osłabiania Rzeczpospolitej, zostało uświetnione… wystrzałem artyleryjskim, ale również obecnością rekonstruktora w przebraniu Fryderyka.
W rozmowie z Telewizją wPolsce24 przedstawiciel Muzeum Twierdzy Kostrzyn powiedział, że ta instytucja postrzega Fryderyka II - pruskiego króla, inicjatora I rozbioru Polski jako swoją „maskotkę”. W postać polakożerczego monarchy wciela się rekonstruktor, który zresztą - jak przekazało muzeum dziennikarce naszej stacji Julii Borkowskiej- uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach związanych z historią miasta.
CZYTAJ TAKŻE: W Kostrzynie fetowali… Fryderyka II! Wystrzały armatnie na cześć pruskiego króla, inicjatora rozbiorów. Radna: Wstyd na całą Polskę
Uwypuklanie wpływów niemieckich
O skomentowanie tej groteskowej historii poproszony został Jan Dziedziczak, poseł PiS, w rozmowie z redaktor Małgorzatą Gałką na antenie Telewizji wPolsce24.
Dzieje się to od lat 90. i „przypadkowo” – co mówię oczywiście w smutnym cudzysłowie – jest to robione przez szeroko rozumiane środowisko pana premiera Donalda Tuska. Kiedyś było to KLD, Unia Wolności, Unia Demokratyczna. Dzisiaj robią to środowiska Koalicji Obywatelskiej, które rzeczywiście, pod pretekstem rzekomego wydobywania historii danego regionu, uwypuklają wpływy niemieckie kosztem wpływów polskich
— zauważył polityk opozycji.
To jest robione w zarządzanym przez Platformę Wrocławiu – słynna próba usunięcia nazwy „Most Grunwaldzki” i próba zastąpienia jej nazwą związaną z niemiecką częścią historii Wrocławia. Haniebne, nie da się w ogóle tego wytłumaczyć. Podobnie usunięcie godła Polski z jednej z ważnych sal Uniwersytetu
— wyliczał rozmówca Telewizji wPolsce24.
„Ojkofobia do potęgi”
Poseł Dziedziczak wskazał przy tym, że tego rodzaju bulwersujące przykłady można mnożyć, i to w całej Polsce.
Niestety, jest tak w całej Polsce. Weźmy choćby Trójmiasto i kultywowanie tzw. Wolnego Miasta Gdańsk – tak naprawdę efemerydy politycznej zapatrzonej w NSDAP. Jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, wspomnijmy naszym widzom o tym, co wyprawia się z kultem niejakiego Stauffenberga, członka NSDAP, zagorzałego nazisty, który uczestniczył w najeździe na Polskę w 1939, z pogardą wypowiadał się o Polakach i który rzeczywiście w grupie nazistowskich oficerów próbował dokonać zamachu na Adolfa Hitlera. Nie dlatego jednak, że był przeciwnikiem jego ideologii i tego wszystkiego, co Adolf Hitler wyprawiał z Polską i co zaowocowało sześcioma milionami ofiar wśród naszych obywateli, tylko dlatego, że bał się, że pod wodzą Hitlera III Rzesza przegra wojnę, że tego projektu nie uda się zrealizować. I samorządowcy z Polski wystawiają mu pomniki, ma honorowe tablice, rocznica jego działań jest wielkim świętem. To wszystko dzieje się na naszych ziemiach, ale jest to spowodowane takim kultem tej niemieckiej historii i podważaniem polskości naszych Ziem Odzyskanych
— podkreślił.
Jest to zresztą robione przez Niemców w sposób bardzo sprytny. Ci samorządowcy często dostają jakieś granty, mają możliwość wyjazdu do Niemiec, może jakieś stypendium, może narzędzia współpracy regionalnej
— dodał.
Fryderyk II to nie jest żadna „maskotka”. To jest architekt rozbiorów Polski. Próba budowania tożsamości lokalnej społeczności na kimś, kto niszczył polskość, zwalczał polskość, doprowadził do upadku Rzeczpospolitej, to jest jakaś ojkofobia do potęgi. Czegoś takiego nie da się obronić
— podkreślił Dziedziczak.
wPolsce24/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/751635-dziedziczak-fryderyk-ii-to-nie-maskotka-to-architekt-rozbiorow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.