Ta sama iluminacja na Pałacach Prezydenckich w Polsce i na Litwie! Tak przypomniano o rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Dziś prezydent Karol Nawrocki uczcił 163. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W uroczystościach na warszawskiej Cytadeli brał udział także prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Wieczorem Kancelaria Prezydenta poinformowała, że zarówno na fasadach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, jak i tego w Wilnie, wyświetlono iluminację przypominającą o wspólnym zrywie niepodległościowym.

Herb trójdzielny i trzy symbole: Orzeł, Pogoń i Archanioł. Dziś i jutro wyświetlony na fasadzie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie i na fasadzie Pałacu Prezydenckiego w Wilnie!

— poinformowała na platformie X Kancelaria Prezydenta.

Prezydent: Imperia upadają, a wolność trwa i zawsze zwycięży!

Prezydent Karol Nawrocki wieczorem zamieścił na platformie X wpis odnoszący się do Powstania Styczniowego.

Dziś chcemy powiedzieć, że bardzo szanujemy naszą wolność, niepodległość i suwerenność i nigdy jej nie oddamy, bo po to ginęli też Powstańcy Styczniowi. Imperia upadają, a wolność trwa i zawsze zwycięży! Cześć i chwała Bohaterom Powstania Styczniowego!

— napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

Powstanie styczniowe

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Powstańcy zaatakowali rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. W ciągu trwających ponad 1,5 roku działań zbrojnych doszło do ponad tysiąca mniejszych lub większych potyczek, a w walkach wzięło w sumie udział co najmniej 150 tys. powstańców. Styczniowy zryw był najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX w.

