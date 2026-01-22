Prezydent Litwy Gitanas Nauseda przybędzie w 24 stycznia do Warszawy. W programie wizyty jest rozmowa w cztery oczy z prezydentem Karolem Nawrockim, a także wspólny udział w uroczystościach z okazji 163. rocznicy wybuchu powstania styczniowego oraz w odsłonięciu pomnika upamiętniającego litewskiego kompozytora.
Wizyta robocza Nausedy w Warszawie jest częścią obchodów 163. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Prezydentowi Litwy będzie towarzyszyć małżonka.
Po godz. 12 Nauseda z małżonką zostaną powitani przez Karola i Martę Nawrockich na warszawskiej Cytadeli. Następnie obie pary prezydenckie zapalą znicze przy symbolicznych mogiłach powstańców styczniowych i wezmą udział w uroczystości z okazji 163. rocznicy wybuchu powstania styczniowego pod Bramą Straceń na Cytadeli.
Wizyta w Muzeum Historii Polski
W programie wizyty jest też wspólna wizyta w Muzeum Historii Polski, które znajduje się na terenie Cytadeli.
Ok. godz. 14 prezydent Litwy z małżonką zostaną przyjęci w Belwederze i ugoszczeni na śniadaniu wydanym na ich cześć. Nauseda i Nawrocki przeprowadzą też rozmowę w cztery oczy. Natomiast ok. godz. 17 przewidziano udział obu par prezydenckich w odsłonięciu w podwarszawskich Markach pomnika upamiętniającego litewskiego kompozytora Mikalojusa Konstantinasa Cziurlionisa, który zmarł w podwarszawskim Pustelniku (obecnie jest to część Marek).
Dzień później, w niedzielę, polska para prezydencka odwiedzi Wilno, również w ramach obchodów 163. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.
Według informacji na stronie prezydenta Litwy, Nauseda razem z zaproszonymi przywódcami weźmie udział w mszy w katedrze wileńskiej. Po niej Nauseda z małżonką złożą wieńce w kaplicy cmentarza na Rossie. To tam pochowano szczątki 20 powstańców, w tym przywódców zrywu na Litwie - Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego, odnalezione w 2017 r. u podnóża wileńskiej Góry Zamkowej.
W 2023 Litwa ustanowiła dzień wybuchu powstania styczniowego dniem pamięci.
Powstanie styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Powstańcy zaatakowali rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. W ciągu trwających ponad 1,5 roku działań zbrojnych doszło do ponad tysiąca mniejszych lub większych potyczek, a w walkach wzięło w sumie udział co najmniej 150 tys. powstańców. Styczniowy zryw był najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX w.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/751345-rocznica-wybuchu-powstania-styczniowego-wazne-spotkanie
