Fascynujące! W Portugalii znaleziono jaja dinozaura sprzed 150 mln lat. Mogą się w nich znajdować ślady zarodków tego zwierzęcia

Fascynujące! Znaleziono jaja dinozaura sprzed 150 mln lat / autor: Pixabay/izaquar/X
Fascynujące! Znaleziono jaja dinozaura sprzed 150 mln lat / autor: Pixabay/izaquar/X

W zachodniej Portugalii znalezione zostały skamieniałe jaja dinozaura liczące 150 mln lat, przekazało portugalskie Towarzystwo Historii Naturalnej w Torres Vedras. Do odkrycia doszło na jednym z klifów w pobliżu popularnej wśród turystów plaży Santa Cruz, w gminie Torres Vedras.

Carlos Natario z Towarzystwa Historii Naturalnej w Torres Vedras, który natrafił na znalezisko, wyjaśnił, że wygląd jaj dowodzi, że z części z nich wykluły się młode.

Władze towarzystwa, które nie sprecyzowały liczby znalezionych jaj, zapowiedziały, że zostaną one w najbliższym czasie poddane badaniom laboratoryjnym.

Już teraz można powiedzieć w oparciu o ogólną charakterystykę kształtu jaj i porowatość ich skorup, że gniazdo to założył dinozaur z jednego z mięsożernych gatunków

— przekazali portugalscy naukowcy.

ślady zarodków dinozaura

W ocenie paleontologów w niektórych jajach dinozaura mogą znajdować się jeszcze ślady zarodków tego zwierzęcia.

Ich obecność zostanie zbadana przy użyciu tomografii komputerowej, aby obejrzeć wnętrze jaj w trójwymiarowym modelu i sprawdzić, czy znajdują się tam jakieś zachowane szczątki embrionalne

— przekazała portugalska instytucja naukowa.

Paleontolodzy przypuszczają, że zwierzę mogło złożyć jaja na brzegu rzeki. Zwrócili uwagę, że w przeciwieństwie do innych znalezionych gniazd dinozaura nowe odkrycie dowodzi, że w tym przypadku jaja mogły zostać częściowo zakopane przez dorosłego osobnika.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

