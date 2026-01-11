Ambasador Ukrainy odmówił stwierdzenia wprost, że Roman Szuchewycz jest zbrodniarzem wojennym. W rozmowie z Arletą Bojke na antenie Kanału Zero próbował za to przekonywać, że fakt odpowiedzialności naczelnego dowódcy Ukraińskiej Armii Powstańczej za zbrodnie na Polakach nie został udokumentowany.
W rozmowie na Kanale Zero poruszono temat zbrodni ludobójstwa Ukraińców na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Pytany o jednego z odpowiedzialnych za ludobójstwo na Wołyniu – Romana Szuchewycza – Wasyl Bodnar zasłaniał się rzekomym… brakiem udokumentowania jego odpowiedzialności za zbrodnię.
Ja, jako Ukrainiec, jako ambasador potępiam zbrodnie na Polakach
– przekonywał Bodnar.
Następnie prowadząca rozmowę Arleta Bojke zapytała:
I przejdzie panu przez gardło, żeby powiedzieć, że Roman Szuchewycz jest zbrodniarzem wojennym?
Skandaliczne słowa ukraińskiego ambasadora
W odpowiedzi Bodnar stwierdził, że fakt odpowiedzialności Stepana Bandery i Romana Szuchewycza za zbrodnie na Polakach to… ideologia promowana w Polsce.
Nie, nie powiem tego, bo to musi być udowodnione na zasadzie dokumentów, a nie stworzonej ideologii, która jest promowana w Polsce, że Bandera, Szuchewycz i inni to są zbrodniarze (…). Pracujmy nad dokumentami
– powiedział.
Po naszej stronie jest otwartość, by rozmawiać o wszystkich zbrodniach, o wszystkich rzeczach, które były dokonane złe i dobre po obu stronach granicy dzisiejszej i żeby pokazać społeczeństwu, jak to wyglądało naprawdę, a nie tak, jak sobie napisał czy wymyślił
– dodał.
Roman Szuchewycz był nie tylko naczelnym dowódcą UPA. Miał też w swoim „dorobku” m.in. służbę na rzecz Niemiec w czasie II Wojny Światowej.
