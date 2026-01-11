WIDEO

Tego można było się spodziewać! Bodnar odmówił przyznania, że Szuchewycz był zbrodniarzem. Opowiadał za to o... "ideologii"

Wywiad z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem / autor: Fratria/X
Wywiad z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem / autor: Fratria/X

Ambasador Ukrainy odmówił stwierdzenia wprost, że Roman Szuchewycz jest zbrodniarzem wojennym. W rozmowie z Arletą Bojke na antenie Kanału Zero próbował za to przekonywać, że fakt odpowiedzialności naczelnego dowódcy Ukraińskiej Armii Powstańczej za zbrodnie na Polakach nie został udokumentowany.

W rozmowie na Kanale Zero poruszono temat zbrodni ludobójstwa Ukraińców na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Pytany o jednego z odpowiedzialnych za ludobójstwo na Wołyniu – Romana Szuchewycza – Wasyl Bodnar zasłaniał się rzekomym… brakiem udokumentowania jego odpowiedzialności za zbrodnię.

Ja, jako Ukrainiec, jako ambasador potępiam zbrodnie na Polakach

– przekonywał Bodnar.

Następnie prowadząca rozmowę Arleta Bojke zapytała:

I przejdzie panu przez gardło, żeby powiedzieć, że Roman Szuchewycz jest zbrodniarzem wojennym?

Skandaliczne słowa ukraińskiego ambasadora

W odpowiedzi Bodnar stwierdził, że fakt odpowiedzialności Stepana Bandery i Romana Szuchewycza za zbrodnie na Polakach to… ideologia promowana w Polsce.

Nie, nie powiem tego, bo to musi być udowodnione na zasadzie dokumentów, a nie stworzonej ideologii, która jest promowana w Polsce, że Bandera, Szuchewycz i inni to są zbrodniarze (…). Pracujmy nad dokumentami

– powiedział.

Po naszej stronie jest otwartość, by rozmawiać o wszystkich zbrodniach, o wszystkich rzeczach, które były dokonane złe i dobre po obu stronach granicy dzisiejszej i żeby pokazać społeczeństwu, jak to wyglądało naprawdę, a nie tak, jak sobie napisał czy wymyślił

– dodał.

Roman Szuchewycz był nie tylko naczelnym dowódcą UPA. Miał też w swoim „dorobku” m.in. służbę na rzecz Niemiec w czasie II Wojny Światowej.

Kanał Zero/mly

