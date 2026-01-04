W New Jersey zmarł adwokat Krzysztof Nowak, działacz polonijny, współzałożyciel Komitetu Pamięci Zbrodni Katyńskiej w Jersey City (1988 r.). O jego śmierci poinformowała PAP szefowa wydziału północnego Kongresu Polonii Amerykańskiej w tym stanie, Celina Bożena Urbankowska.
Jak przekazała, Nowak – absolwent Uniwersytetu Rutgersa – prowadził obsługę prawną związaną z utworzeniem komitetu, a następnie koordynował formalności dotyczące lokalizacji i budowy monumentu autorstwa Andrzeja Pityńskiego.
Pomnik został odsłonięty w kwietniu 1991 roku. Przez wiele lat Nowak pełnił funkcję prezesa Komitetu i pozostał na tym stanowisku do śmierci. Organizował uroczystości rocznicowe oraz inne wydarzenia przy monumencie. Uczestniczył w działaniach przeciwko kilkukrotnym próbom przeniesienia pomnika w inne miejsce.
Adwokat cierpiał na chorobę nowotworową
Adwokat od lat cierpiał na chorobę nowotworową. W ostatnich miesiącach jego stan zdrowia uległ pogorszeniu.
Krzysztof Nowak urodził się w Warszawie w 1952 roku. Jego ojciec był żołnierzem Armii Krajowej i powstańcem warszawskim. Do USA przybył jako 13-latek. Należał do wielu organizacji polonijnych, sprawując m.in. funkcję dyrektora w wydziale KPA w New Jersey. Działał również w organizacji „Sokołów”. Prowadził kancelarię prawną w New Jersey.
Szef Komitetu Pamięci Zbrodni Katyńskiej odszedł 2 stycznia w Cranford w stanie New Jersey. Pozostawił córkę Aleksandrę, syna Krzysztofa oraz 95-letnią matkę. Jego żona zmarła kilka lat wcześniej.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/749831-zmarl-krzysztof-nowak-to-znany-adwokat-i-dzialacz-polonijny
