Nie żyje Krzysztof Nowak. Był działaczem polonijnym i prezesem Komitetu Pamięci Zbrodni Katyńskiej w Jersey City. Walczył z nowotworem

Zdjęcie ilustracyjne; Zmarł Krzysztof Nowak / autor: Fratria

W New Jersey zmarł adwokat Krzysztof Nowak, działacz polonijny, współzałożyciel Komitetu Pamięci Zbrodni Katyńskiej w Jersey City (1988 r.). O jego śmierci poinformowała PAP szefowa wydziału północnego Kongresu Polonii Amerykańskiej w tym stanie, Celina Bożena Urbankowska.

Jak przekazała, Nowak – absolwent Uniwersytetu Rutgersa – prowadził obsługę prawną związaną z utworzeniem komitetu, a następnie koordynował formalności dotyczące lokalizacji i budowy monumentu autorstwa Andrzeja Pityńskiego.

Pomnik został odsłonięty w kwietniu 1991 roku. Przez wiele lat Nowak pełnił funkcję prezesa Komitetu i pozostał na tym stanowisku do śmierci. Organizował uroczystości rocznicowe oraz inne wydarzenia przy monumencie. Uczestniczył w działaniach przeciwko kilkukrotnym próbom przeniesienia pomnika w inne miejsce.

Para prezydencka przed Pomnikiem Katyńskim Jersey City we wrześniu 2016 roku / autor: Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Adwokat cierpiał na chorobę nowotworową

Adwokat od lat cierpiał na chorobę nowotworową. W ostatnich miesiącach jego stan zdrowia uległ pogorszeniu.

Krzysztof Nowak urodził się w Warszawie w 1952 roku. Jego ojciec był żołnierzem Armii Krajowej i powstańcem warszawskim. Do USA przybył jako 13-latek. Należał do wielu organizacji polonijnych, sprawując m.in. funkcję dyrektora w wydziale KPA w New Jersey. Działał również w organizacji „Sokołów”. Prowadził kancelarię prawną w New Jersey.

Szef Komitetu Pamięci Zbrodni Katyńskiej odszedł 2 stycznia w Cranford w stanie New Jersey. Pozostawił córkę Aleksandrę, syna Krzysztofa oraz 95-letnią matkę. Jego żona zmarła kilka lat wcześniej.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

