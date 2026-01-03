Smutna wiadomość. Zmarła Anna Kurek „Anka”, sanitariuszka i pielęgniarka podczas Powstania Warszawskiego. Miała 96 lat

  • Historia
  • opublikowano:
Anna Kurek "Anka" / autor: Facebook/BohaterON
Anna Kurek "Anka" / autor: Facebook/BohaterON

W wieku 96 lat zmarła Anna Kurek „Anka”, sanitariuszka i pielęgniarka podczas Powstania Warszawskiego - poinformowano na profilu BohaterON na Facebooku. Od pierwszych dni sierpnia dzielnie opatrywała rannych, ratowała bohaterskich chłopców, towarzyszyła im w ich ostatnich chwilach - podkreślono.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 2 stycznia o godzinie 22.00 odeszła na wieczną wartę Anna Kurek ps. Anka - sanitariuszka i pielęgniarka w szpitalu polowym na Starym Mieście. Do powstania dołączyła mając zaledwie 15 lat. Od pierwszych dni sierpnia dzielnie opatrywała rannych, ratowała bohaterskich chłopców i towarzyszyła im w ich ostatnich chwilach życia

— podkreślono.

Anna Helena Kurek, z domu Runowska, urodziła się 20 września 1929 r. w Warszawie. Podczas okupacji mieszkała na Woli przy ul. Płockiej z rodzicami i licznym rodzeństwem. W czasie Powstania Warszawskiego przedostała się na Stare Miasto, gdzie pomagała w ochotniczym Centralnym Szpitalu Chirurgicznym nr 1 przy ul. Długiej.

Kurek tak wspominała 1 sierpnia 1944 r.:

W tym momencie przyszła moja młodsza siostra, mówi: „Ania, Ryszard woła cię, żebyś wyszła na chwilę” No i wyszłam, a wtedy mój mąż powiedział, że jak przeżyjemy powstanie, to się ze mną ożeni. Tak że mi powiedział, żebym uważała na siebie i czekała na niego.

W sercu Powstania Warszawskiego to właśnie perspektywa wspólnego życia utrzymywała ich przy życiu. Po wojnie, 27 maja 1945 r., Ania i Rysiek pobrali się.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych