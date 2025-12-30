Polska otrzymała zgodę Ukrainy na kolejne prace poszukiwawcze w Puźnikach na Wołyniu, gdzie w 1945 roku doszło do masakry polskich mieszkańców - z ręki OUN-UPA. Archeolodzy mają rozpocząć działania wiosną, a według szacunków w nieodkrytych mogiłach mogą spoczywać szczątki około 80 osób.
Jest zgoda na drugą część prac poszukiwawczych w Puźnikach
— powiedział wiceprezes fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz w rozmowie z RMF24.pl.
Dopiero w wyniku prac poszukiwawczych i odnalezieniu mogiły, czyli tego dołu ze szczątkami, (…) będziemy mogli wystąpić o zgodę na ekshumacje. Tak jest zgodnie z prawem ukraińskim
— dodał.
Szczątki pomordowanych przez UPA
Decyzja dotyczy odnalezienia drugiego dołu ze szczątkami Polaków zamordowanych w 1945 roku i nie obejmuje jeszcze ekshumacji. Według Fundacji Wolność i Demokracja w nieodkrytych mogiłach mogą znajdować się ciała około 80 osób, a archeolodzy mają rozpocząć działania wiosną. Wcześniejsze prace w 2025 roku pozwoliły odnaleźć szczątki co najmniej 42 ofiar.
Puźniki to dawna polska wieś, gdzie w lutym 1945 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali od 50 do 120 Polaków.
Adam Bąkowski/RMF24/X
