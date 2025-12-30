Pomordowani przez UPA w Puźnikach. Ukraina wydała zgodę na poszukiwania polskich ofiar. Mogiły mogą skrywać szczątki 80 osób

Pomordowani przez UPA w Puźnikach. Ukraina wydała zgodę na poszukiwania polskich ofiar. "Kontynuacja projektu". Na zdjęciu ekshumacje oraz wpis Michała Dworczyka na portalu X (screen) / autor: Fratria/X-Michał Dworczyk (screen)

Polska otrzymała zgodę Ukrainy na kolejne prace poszukiwawcze w Puźnikach na Wołyniu, gdzie w 1945 roku doszło do masakry polskich mieszkańców - z ręki OUN-UPA. Archeolodzy mają rozpocząć działania wiosną, a według szacunków w nieodkrytych mogiłach mogą spoczywać szczątki około 80 osób.

Jest zgoda na drugą część prac poszukiwawczych w Puźnikach

— powiedział wiceprezes fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz w rozmowie z RMF24.pl.

Dopiero w wyniku prac poszukiwawczych i odnalezieniu mogiły, czyli tego dołu ze szczątkami, (…) będziemy mogli wystąpić o zgodę na ekshumacje. Tak jest zgodnie z prawem ukraińskim

— dodał.

Szczątki pomordowanych przez UPA

Decyzja dotyczy odnalezienia drugiego dołu ze szczątkami Polaków zamordowanych w 1945 roku i nie obejmuje jeszcze ekshumacji. Według Fundacji Wolność i Demokracja w nieodkrytych mogiłach mogą znajdować się ciała około 80 osób, a archeolodzy mają rozpocząć działania wiosną. Wcześniejsze prace w 2025 roku pozwoliły odnaleźć szczątki co najmniej 42 ofiar.

Puźniki to dawna polska wieś, gdzie w lutym 1945 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali od 50 do 120 Polaków.

Adam Bąkowski/RMF24/X

