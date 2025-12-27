Iluminacja upamiętniająca Powstanie wielkopolskie została wyświetlona na Pałacu Prezydenckim! "Zwycięskie"

Iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego / autor: Tomasz Walerzak/KPRP
Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlono iluminację upamiętniającą Powstanie Wielkopolskie. „Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918” - można przeczytać na wspomnianej iluminacji.

Powstanie wielkopolskie

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu i było największym zwycięskim zrywem niepodległościowym na terenie zaborów. W listopadzie 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Po raz pierwszy święto to obchodzono miesiąc później, w 103. rocznicę insurekcji.

