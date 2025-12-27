„Wówczas byli Oni. Dzisiaj jesteśmy my - Polacy w XXI wieku. Musimy myśleć o naszej narodowej tożsamości i naszym dziedzictwie kulturowym. To nasz obowiązek. Musimy robić wszystko, żeby Polska pozostała Polską, oparta o fundamenty (…), ale też o tę krew, która została przelana dla tych fundamentów. Dzisiaj jesteśmy my i z Powstania Wielkopolskiego musimy wyczytać to, że Polacy jako narodowa wspólnota muszą przez dziesiątki lat ciężko pracować, bo Powstanie Wielkopolskie spotyka dwie wspaniałe polskie tradycje - pozytywistyczną i romantyczną (…). Musimy być dzisiaj tacy samy jak oni, gotowi do ciężkiej pracy, jeśli tylko to możliwe, jeśli tylko nasze bezpieczeństwo nie jest zagrożone. Ale tak musimy być gotowi też do tego, aby mieć odwagę, gdy przychodzi konflikt, bądź wojna. Nie możemy porzucić naszej odwagi!” - mówił prezydent RP Karol Nawrocki w Poznaniu, podczas obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Kolebka polskości
Dziś mija 107. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego, które miało na celu powrót Wielkopolski do Rzeczypospolitej po 123 latach zaborów. Polacy szybko usunęli oddziały niemieckie z Poznania, a do połowy stycznia wyzwolili większą część Wielkopolski. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze podpisany przez Niemcy i państwa Ententy 16 lutego 1919 r. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował traktat wersalski z 28 czerwca 1919 r., w wyniku którego do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Przepiękny spot o Powstaniu Wielkopolskim! Prezydent Nawrocki, harcerze, dzieci i plejada gwiazd. „Chwała bohaterom”. WIDEO, ZDJĘCIA
Nie da się w pełni zrozumieć, pojąć fenomenu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego bez świadomości historii tej ziemi, Ziemi Wielkopolskiej, tego czym jest dla Polaków Ziemia Wielkopolska. A jest przecież w istocie kolebką polskości, jest źródłem, z którego narodziła się cała Rzeczpospolita, bo to tu, na Ziemi Wielkopolskiej, tysiąc lat temu wielki król Bolesław Chrobry przyjął koronę, która jest wciąż z nami w XXI wieku. Koronę, która jest symbolem suwerenności i niepodległości państwa polskiego, która jest zwycięskim symbolem Rzeczpospolitej. Ale też koroną, która tak dużo mówi o naszej narodowej wspólnie. Otwartej na Zachód, ale gotowej do obrony także zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli Powstańcy Wielkopolscy
— mówił prezydent RP.
Pruski imperializm
Zanim wybuchło zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, to ta ziemia brała udział w najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy. Przez ponad 100 lat znajdując się pod presją imperializmu pruskiego, imperializmu niemieckiego, który stał się jeszcze ostrzejszy po roku 1871 i powstaniu II Rzeszy niemieckiej i za sprawą Otto von Bismarcka. Wówczas ten imperializm pruski stał się tak bardzo radykalny. A przypomnę, że zbudowany był na ideach liberalnych myślicieli i polityków, którzy pisali w książkach i słownikach, że Polacy to „Irokezi ze wschodu”, zabierając godność cywilizacyjną Polkom i Polakom. W książkach, słownikach, w ideach, w działalności politycznej. To tak bardzo dotykało Ziemię Wielkopolską, a po roku 1871 roku agresywny Kulturkampf chciał zabrać nam to, co najważniejsze, naszą kulturę, nasze dziedzictwo narodowe
— przypominał.
Zabrzmiał złoty róg
Na to Wielkopolska odpowiedziała tak pięknie, powołując Towarzystwo Oświaty Ludowej, odpowiedziała swoją pracą, społecznym działaniem, pracą organiczną, pracą od postaw, dbając o polski język, walcząc o polski Kościół katolicki, a ten Kościół katolicki walczył także o polskość. Tak Wielkopolska odpowiedziała na agresywny Kulturkampf - pracą, pielęgnowaniem narodowej tożsamości (…) A gdy Prusak polskie dzieci męczył, w Wielkopolsce, we Wrześni, to Wielkopolanie nie poddali się
— kontynuował Karol Nawrocki.
Można więc powiedzieć - moi drodzy rodacy, że przez dziesiątki lat, a nawet przez wiek, mieszkańcy tej ziemi czekali na to, aż zabrzmi złoty róg, aby hufce wielkopolskie ruszyły i ten złoty róg zabrzmiał 27 grudnia 1918 roku. 107 lat temu zabrzmiał na tej ziemi złoty róg w rękach wirtuoza, wirtuoza nie tylko muzyki, ale także wirtuoza polskości, jednego z ojców polskiej niepodległości, Ignacego Jana Paderewskiego, a hufce ruszyły do walki o to, co najważniejsze, o Rzeczpospolitą
— dodał.
Prezydent zaznaczył, że musi przypomnieć coś, o czym „rzadko się mówi”.
Po 11 listopada 1918 roku odradzająca się Rzeczpospolita w tym kształcie, który zaproponowały mocarstwa zachodnie, nie miała możliwości stać się państwem silnym, gotowym do tego, aby sprostać wyzwaniom. Bo nie było Górnego Śląska, nie było Pomorza, nie było zasadniczej części Wielkopolski (…). Niegotowa do tego, aby stać się Rzeczpospolitą przy tak agresywnych sąsiadach
— powiedział.
Mówię to wszystko dlatego, aby powiedzieć, że Powstańcy Wielkopolscy podjęli swoją walkę w imieniu kolebki polskości, w imieniu swoich ojców, matek, dziadków i pradziadków, którzy przez dziesiątki lat nie poddali się imperializmowi pruskiemu. Podjęli swoją walkę po to, aby Polska była Polską. Bo nie ma Polski bez Wielkopolski i nie ma Wielkopolski bez Polski
— zaznaczył prezydent Nawrocki w swoim przemówieniu.
Nie możemy porzucić naszej odwagi!
Jak stwierdziła głowa państwa, „wówczas byli Oni. Dzisiaj jesteśmy my - Polacy w XXI wieku”.
Musimy myśleć o naszej narodowej tożsamości i naszym dziedzictwie kulturowym. To nasz obowiązek. Musimy robić wszystko, żeby Polska pozostała Polską, oparta o fundamenty (…),ale też o tą krew, która została przelana dla tych fundamentów. Dzisiaj jesteśmy my i z Powstania Wielkopolskiego musimy wyczytać to, że Polacy jako narodowa wspólnota muszą przez dziesiątki lat ciężko pracować, bo Powstanie Wielkopolskie spotyka dwie wspaniałe polskie tradycje - pozytywistyczną i romantyczną (…). Musimy być dzisiaj tacy samy jak oni, gotowi do ciężkiej pracy, jeśli tylko to możliwe, jeśli tylko nasze bezpieczeństwo nie jest zagrożone. Ale tak musimy być gotowi też do tego, aby mieć odwagę, gdy przychodzi konflikt, bądź wojna. Nie możemy porzucić naszej odwagi!
— wezwał prezydent RP w Poznaniu.
Bo dała nam przykład Wielkopolska jak zwyciężać mamy!
— mówił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/749261-prezydent-w-poznaniu-nie-mozemy-porzucic-naszej-odwagi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.