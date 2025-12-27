Profil „Po pierwsze Polska” opublikował w mediach społecznościowych przepiękne nagranie z okazji 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W spocie udział wziął prezydent Karol Nawrocki. Wraz z głową państwa znaleźli się również wielkopolscy artyści, dziennikarze oraz dzieci.
W mediach społecznościowych opublikowany został specjalny spot, który upamiętnia zwycięskie Powstanie Wielkopolskie.
Powstanie Wielkopolskie jest dowodem na to, że gdy działa się z determinacją, jasno postawionym celem, można osiągnąć niemal wszystko. Chwała bohaterom zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
— powiedział prezydent Karol Nawrocki w nagraniu zamieszczonym przez profil „Po pierwsza Polska”.
Razem z głową państwa wystąpiły również dzieci z poznańskich szkół oraz harcerze. W nagraniu udział wzięły także znane wielkopolskie osobistości. Wśród nich znaleźli się: muzycy - Peja, Dj Decks i założyciel Arki Noego „Litza”, dziennikarze - Tomasz Wolny oraz Wojciech Wybranowski, a także barber Adam Szulc.
Dziś obchodzimy 107. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego - jedynego zwycięskiego w historii Polski. Z tej okazji w całej Wielkopolsce organizowane są obchody. Prezydent Nawrocki weźmie udział w oficjalnym świętowaniu.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wiwat Paderewski! 107 lat temu wybuchło powstanie wielkopolskie. Prezydent Nawrocki weźmie udział w obchodach w Poznaniu
Adam Bąkowski/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/749245-przepiekny-spot-z-prezydentem-o-powstaniu-wielkopolskim
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.