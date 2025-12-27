Wideo i Zdjęcia

Przepiękny spot o Powstaniu Wielkopolskim! Prezydent Nawrocki, harcerze, dzieci i plejada gwiazd. "Chwała bohaterom"

Przepiękny spot o Powstaniu Wielkopolskim! Prezydent Nawrocki, harcerze, dzieci i plejada gwiazd. "Chwała bohaterom". Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki i wpis profilu Po pierwsze Polska (screen z X) / autor: Fratria/X-Po pierwsze Polska (screen)
Profil „Po pierwsze Polska” opublikował w mediach społecznościowych przepiękne nagranie z okazji 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W spocie udział wziął prezydent Karol Nawrocki. Wraz z głową państwa znaleźli się również wielkopolscy artyści, dziennikarze oraz dzieci.

W mediach społecznościowych opublikowany został specjalny spot, który upamiętnia zwycięskie Powstanie Wielkopolskie.

Powstanie Wielkopolskie jest dowodem na to, że gdy działa się z determinacją, jasno postawionym celem, można osiągnąć niemal wszystko. Chwała bohaterom zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

— powiedział prezydent Karol Nawrocki w nagraniu zamieszczonym przez profil „Po pierwsza Polska”.

Razem z głową państwa wystąpiły również dzieci z poznańskich szkół oraz harcerze. W nagraniu udział wzięły także znane wielkopolskie osobistości. Wśród nich znaleźli się: muzycy - Peja, Dj Decks i założyciel Arki Noego „Litza”, dziennikarze - Tomasz Wolny oraz Wojciech Wybranowski, a także barber Adam Szulc.

Dziś obchodzimy 107. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego - jedynego zwycięskiego w historii Polski. Z tej okazji w całej Wielkopolsce organizowane są obchody. Prezydent Nawrocki weźmie udział w oficjalnym świętowaniu.

Adam Bąkowski/X

