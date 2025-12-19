„Nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego będzie miał park na dachu, kawiarnię, pojawią się magazyny i pracownie edukacyjne” - mówił Jan Ołdakowski, dyrektor placówki. Dziś podpisano umowę na rozbudowę muzeum.
Uroczystość podpisania umowy odbyła się dziś w gmachu muzeum. Jak podkreślił prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, „to moment szczególny i uroczysty”.
Nie muszę nikogo przekonywać, jak ważne jest dla nas wszystkich Powstanie Warszawskie i pamięć o nim. (…) Również nasi bohaterowie czekają na tę inwestycję, ale czeka na nią cała Warszawa i cała Polska. To rzeczywiście nowa odsłona: nowe sale wystawowe, jeszcze większe otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego na Warszawę. To miejsce niezwykłe, które odwiedzają wszyscy, którzy do Warszawy przyjeżdżają i cieszę się, że będziemy w stanie zadbać o to, by mogło się dalej rozwijać, rozszerzać i pokaże się państwu w zupełnie nowej odsłonie
— podkreślił.
Co roku muzeum odwiedza 600 tys. zwiedzających
Głos zabrał także Jan Ołdakowski, dyrektor placówki. Jak przypomniał, co roku muzeum odwiedza 600 tys. zwiedzających.
Nie jest tajemnicą, że gdy powstawało, było zaprojektowane na 120-200 tys. widzów rocznie. Ono nadal przyciąga, ale ma kłopoty, wynikające z tego, że było zaprojektowane na inną liczbę zwiedzających. Było pierwszym muzeum narracyjnym i nikt sobie nie wyobrażał, jak takie muzea mogą przyciągać widzów. Dziś podpisujemy umowę z generalnym wykonawcą rozbudowy, która otworzy muzeum na miasto
— dodał.
Dziś naszą główną ulicą komunikacyjną jest malutka ulica Przyokopowa, przy której pracuje 9 tys. ludzi. Ten ruch powoduje, że dotarcie do muzeum, szczególnie autokarami, jest wyjątkowo trudne. Nowy pawilon będzie pawilonem zielonym, będzie miał park na dachu, kawiarnię, ale będzie także połączony ze środkami komunikacji miejskiej. Pojawią się magazyny i pracownie edukacyjne
— podkreślił dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
Dodał, że ma nadzieję, że w przyszłym roku działać będzie jeszcze rekreacyjno-kulturalny pawilon Pokój na Lato przy gmachu muzeum, na rogu ulic Towarowej i Grzybowskiej.
W przyszłym roku będzie najprawdopodobniej tam, gdzie do tej pory, a gdy powstanie nowy budynek, Pokój na Lato będzie na zielonym, parkowym dachu
— zapowiedział.
„Bedzie więcej przestrzeni na magazyny”
Nowa przestrzeń magazynowa, stworzona według współczesnych zaleceń, ma także część do opracowywania zbiorów. Bedzie więcej przestrzeni na magazyny. Sami jesteśmy zaskoczeni tym, jak wiele eksponatów trafia do nas każdego roku. Niedawno wspólnie z panem prezydentem przeżywaliśmy kolejne znalezisko - skrytkę pod podłogą domu na Saskiej Kępie. Taką kolekcję trzeba w całości opracować. W nowym budynku, oprócz powierzchni magazynowej będzie przylegająca do niej przestrzeń, w której te zbiory będą opracowywane
— ocenił.
Jak tłumaczył, podpisana dziś umowa „jest umową na 138,9 mln zł. Premier Donald Tusk i prezydent Rafał Trzaskowski w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego obiecali 100 mln zł z budżetu państwa. (…) Muzeum Powstania Warszawskiego jest współprowadzone przez ministerstwo kultury. Sesja Rady Warszawy wpisała 45 mln zł w budżet i wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2055”.
Nie ma planów wprowadzenia zmian w wystawie stałej. Jak podkreślił Ołdakowski, „jednym z warunków umowy jest to, że muzeum ma być zamknięte jak najkrócej. Zakładamy, że kilka czy kilkanaście tygodni będzie nieczynne na czas podłączenia głównego budynku z nowym”. Konkurs na rozbudowę placówki wygrał Mirosław Nizio i jego pracownia Nizio Design International, współtwórca wystawy stałej Muzeum Powstania Warszawskiego. Projekt jest podstawą dalszego projektowania nowej muzealnej przestrzeni, która - zapowiedziano podczas dzisiejszej uroczystości - za 40 miesięcy zostanie udostępniona zwiedzającym.
Znałem tę tkankę i tę historię i może dlatego, znając te podstawy, udało się zrealizować projekt, który wpisał się w to miejsce i zakorzeni się, mam nadzieję, w tym miejscu. Wspólnie będziemy dążyli do tego, by ten projekt był na mapie Warszawy jednym z charakterystycznych obiektów. Muzeum wciąż przyciąga, wciąż jest popularne i aktywne, nawet po 20 latach
— zaznaczył architekt.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/748695-muzeum-powstania-warszawskiego-bedzie-rozbudowane
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.