„Po uroczystości na placu Piłsudskiego Prezydent RP Karol Nawrocki osobiście włączył na fasadzie Pałacu Prezydenckiego iluminację ku pamięci Ofiar stanu wojennego” - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Iluminacja przedstawia napis „Światło Wolności ofiarom stanu wojennego”.
Nic nie zgasi polskiego światła wolności!
— podkreślono we wpisie Kancelarii Prezydenta na platformie X.
KPRP zamieściła też nagranie, na którym widać prezydenta i przedstawicieli jego kancelarii przy wspomnianej iluminacji.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/748241-swiatlo-wolnosci-na-fasadzie-palacu-prezydenckiego
