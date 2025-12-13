WIDEO

"Światło Wolności" na fasadzie Pałacu Prezydenckiego! Iluminację włączył Karol Nawrocki. "Nic nie zgasi polskiego światła wolności!"

autor: Łukasz Błasikiewicz/KPRP
autor: Łukasz Błasikiewicz/KPRP

Po uroczystości na placu Piłsudskiego Prezydent RP Karol Nawrocki osobiście włączył na fasadzie Pałacu Prezydenckiego iluminację ku pamięci Ofiar stanu wojennego” - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Iluminacja przedstawia napis „Światło Wolności ofiarom stanu wojennego”.

Nic nie zgasi polskiego światła wolności!

— podkreślono we wpisie Kancelarii Prezydenta na platformie X.

KPRP zamieściła też nagranie, na którym widać prezydenta i przedstawicieli jego kancelarii przy wspomnianej iluminacji.

