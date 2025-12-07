Wnikliwym okiem historyka. Prezydent Nawrocki o marszałku Piłsudskim w rocznicę 158. urodzin. "Razem z Państwem chylę czoło"

  • Historia
  • opublikowano:
Popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego / autor: Fratria
Popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego / autor: Fratria

Jego konsekwentne działania, zawsze podporządkowane idei odrodzenia suwerennej państwowości i uczynienia Rzeczypospolitej trwałą potęgą w tej części Europy; jego myśl polityczna, talenty wojskowe i charyzma przywódcza – odcisnęły wielki, niezatarty ślad na losach naszej Ojczyzny w XX wieku […] Należy uznać zasługi marszałka Józefa Piłsudskiego jako epokowe - mając świadomość niektórych kontrowersyjnych wątków jego polityki” - napisał prezydent Karol Nawrocki w liście co uczestników obchodów 158. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

W katedrze na Wawelu jak co roku obchodzone są uroczystości upamiętniające Józefa Piłsudskiego.

Marszałek Józef Piłsudski zapisał się w kronikach naszego narodu jako ojciec założyciel odzyskanej niepodległości, znakomity mąż stanu, jeden z najwybitniejszych Polaków w całej naszej historii. Jego konsekwentne działania, zawsze podporządkowane idei odrodzenia suwerennej państwowości i uczynienia Rzeczypospolitej trwałą potęgą w tej części Europy; jego myśl polityczna, talenty wojskowe i charyzma przywódcza – odcisnęły wielki, niezatarty ślad na losach naszej Ojczyzny w XX wieku

— czytamy w liście do uczestników krakowskich obchodów, opublikowanym na stronie prezydenta.

Karol Nawrocki podkreślił, że niezależnie od wyznawanych poglądów i sympatii politycznych „nie ma chyba nikogo oddanego sprawom Ojczyzny, kto odmówiłby Marszałkowi wielkości, strategicznej dalekowzroczności i dziejowej sprawczości”.

Właśnie dlatego, że niezachwianie kierował się on ideą polskiej niepodległości, siły Rzeczypospolitej i jej niezawisłości od obcych imperiów, Józef Piłsudski był tak bardzo atakowany i zohydzany w okresie powojennym przez komunistyczny reżim na usługach Moskwy

— czytamy w liście.

Kontrowersje nie mogą przysłonić dokonał marszałka

Według prezydenta należy uznać zasługi Piłsudskiego dla Polski jako epokowe - nawet „mając świadomość niektórych kontrowersyjnych wątków (jego) polityki”.

Razem z Państwem chylę czoło przed chlubną biografią i wielkimi dokonaniami Józefa Piłsudskiego

— napisał Nawrocki.

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie w pow. święciańskim. Był działaczem niepodległościowym, żołnierzem, politykiem, mężem stanu; w latach 1918–1922 Naczelnikiem Państwa, pierwszym marszałkiem Polski (1920).

Adam Bąkowski/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych