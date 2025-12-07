„Jego konsekwentne działania, zawsze podporządkowane idei odrodzenia suwerennej państwowości i uczynienia Rzeczypospolitej trwałą potęgą w tej części Europy; jego myśl polityczna, talenty wojskowe i charyzma przywódcza – odcisnęły wielki, niezatarty ślad na losach naszej Ojczyzny w XX wieku […] Należy uznać zasługi marszałka Józefa Piłsudskiego jako epokowe - mając świadomość niektórych kontrowersyjnych wątków jego polityki” - napisał prezydent Karol Nawrocki w liście co uczestników obchodów 158. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie.
W katedrze na Wawelu jak co roku obchodzone są uroczystości upamiętniające Józefa Piłsudskiego.
Marszałek Józef Piłsudski zapisał się w kronikach naszego narodu jako ojciec założyciel odzyskanej niepodległości, znakomity mąż stanu, jeden z najwybitniejszych Polaków w całej naszej historii. Jego konsekwentne działania, zawsze podporządkowane idei odrodzenia suwerennej państwowości i uczynienia Rzeczypospolitej trwałą potęgą w tej części Europy; jego myśl polityczna, talenty wojskowe i charyzma przywódcza – odcisnęły wielki, niezatarty ślad na losach naszej Ojczyzny w XX wieku
— czytamy w liście do uczestników krakowskich obchodów, opublikowanym na stronie prezydenta.
Karol Nawrocki podkreślił, że niezależnie od wyznawanych poglądów i sympatii politycznych „nie ma chyba nikogo oddanego sprawom Ojczyzny, kto odmówiłby Marszałkowi wielkości, strategicznej dalekowzroczności i dziejowej sprawczości”.
Właśnie dlatego, że niezachwianie kierował się on ideą polskiej niepodległości, siły Rzeczypospolitej i jej niezawisłości od obcych imperiów, Józef Piłsudski był tak bardzo atakowany i zohydzany w okresie powojennym przez komunistyczny reżim na usługach Moskwy
— czytamy w liście.
Kontrowersje nie mogą przysłonić dokonał marszałka
Według prezydenta należy uznać zasługi Piłsudskiego dla Polski jako epokowe - nawet „mając świadomość niektórych kontrowersyjnych wątków (jego) polityki”.
Razem z Państwem chylę czoło przed chlubną biografią i wielkimi dokonaniami Józefa Piłsudskiego
— napisał Nawrocki.
Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie w pow. święciańskim. Był działaczem niepodległościowym, żołnierzem, politykiem, mężem stanu; w latach 1918–1922 Naczelnikiem Państwa, pierwszym marszałkiem Polski (1920).
