„Niezwykle znalezisko w Warszawie! W czasie remontu w zabytkowej kamienicy na Saskiej Kępie została odkryta pod podłogą skrytka z dokumentami z czasów II wojny światowej" – poinformował w mediach społecznościowych Mazowiecki Konserwator Zabytków.
Niezwykle znalezisko w Warszawie! W czasie remontu w zabytkowej kamienicy na Saskiej Kępie została odkryta pod podłogą skrytka z dokumentami. Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe, który realizuje prace remontowe w niezamieszkałym lokalu komunalnym, natychmiast poinformował o znalezisku Stołecznego Konserwatora Zabytków, nadzorującego realizację prac
— napisano w mediach społecznościowych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wysłał na miejsce służby konserwatorskie do oceny znaleziska.
Dokumenty z czasu II wojny światowej
Po wstępnych oględzinach stwierdzono, że odnalezione dokumenty pochodzą z czasu II wojny światowej i zadecydowano o ich zabezpieczeniu. Z uwagi na charakter dokumentów Marcin Dawidowicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, w porozumieniu z Michałem Krasuckim, Stołecznym Konserwatorem Zabytków poprosili o pilną konsultację Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Jana Ołdakowskiego
— napisano w mediach społecznościowych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
We wpisie podkreślono, że „pracownicy muzeum już po wstępnym zapoznaniu się z zawartością znaleziska stwierdzili, że zbiór ma wyjątkową wartość historyczną”.
Skrytka konspiracyjna pod podłogą
W znalezionej skrytce konspiracyjnej znajdowały się cenne dokumenty wytworzone w Komendzie Głównej Armii Krajowej. Ponadto były tam m.in. puste formularze dokumentów niemieckich, polska prasa wydawana w Wielkiej Brytanii w czasie wojny oraz instrukcje i broszury szkoleniowe. Oprócz tego w skrytce odnaleziono przedmioty o charakterze prywatnym, takie jak fotografie, legitymacje i przedwojenne zdjęcia. Fotografie odnalezionych rzeczy zamieszczono w mediach społecznościowych.
Warto wspomnieć również o dzienniku pisanym w okresie okupacji przez młodą kobietę, której tożsamości nie udało się jeszcze ustalić
— informuje we wpisie Mazowiecki Konserwator Zabytków.
Znalezisko decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostanie przekazane w depozyt do instytucji muzealnej, gdzie zostanie poddane inwentaryzacji, konserwacji oraz badaniom naukowym. Chęć współpracy, w tym zakresie, zadeklarowało Muzeum Powstania Warszawskiego.
„Odkrycie wygląda sensacyjnie”
O znalezisku napisał w mediach społecznościowych również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski:
Podczas naszego remontu w pustostanie w dzielnicy Praga-Południe ekipa natrafiła na dokumenty, zdjęcia, mapy czy pamiętniki z czasów na chwilę przed Powstaniem Warszawskim. Niektóre opisują działanie Państwa Podziemnego, niektóre to świadectwa życia codziennego w okupacji (np. ceny podstawowych produktów spożywczych), a część – przykłady prac nad przygotowaniem organizacji państwa po wojnie.
Trzaskowski poinformował, że „eksperci będą jeszcze sprawdzać to znalezisko, ale odkrycie wygląda sensacyjnie. Ogromne brawa i podziękowania dla pracowników, którzy podeszli do znaleziska właściwie i zgłosili, że na nie natrafili”.
Natalia Wierzbicka/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/746989-niesamowite-dokumenty-ak-z-iiws-znaleziono-pod-podloga
