W listopadzie 1900 r. podczas Pierwszej Wystawy Kart Pocztowych w Warszawie ponad 16 tys. osób zdecydowało, że najlepszym określeniem karty korespondencyjnej będzie „pocztówka” - przypomniała Poczta Polska. Nazwę tę zaproponował anonimowo Henryk Sienkiewicz - i wygrał.
125 lat później, w czasach komunikacji cyfrowej, ale i mody na to, co jest „vintage”, Poczta Polska zwróciła uwagę na „nieprzemijające znaczenie pocztówek”. Dodała, że na przełomie XIX i XX wieku popularność zdobywała nowa forma przesyłki – karta korespondencyjna, wzorowana na francuskiej „carte de correspondance”. W konkursie na polski odpowiednik tego słowa pojawiły się m.in. takie propozycje jak „otwartolist”, „pisanka”, „oglądka”, „wiadomostka”, a nawet „listowstręt”.
Nowe słowo „pocztówka” stało się częścią języka polskiego. Według Słownika Języka Polskiego PWN oznacza kartę z fotografią lub obrazkiem, służącą do korespondencji.
Rzeczniczka Poczty Polskiej Joanna Trzaska-Wieczorek zwróciła uwagę, że pocztówka to dzisiaj raczej gadżet niż nośnik informacji, ale jej wysłanie wciąż jest gestem bliskości i pamięci.
Czasem mają walor kolekcjonerski. I choć wolumen tradycyjnej korespondencji spada, to pocztówka pozostaje jednym z symboli kojarzonych z Pocztą
— wskazała.
Poczta Polska podkreśliła, że nie tylko dba o filatelistyczną tradycję, ale także o kontekst kulturowy i emocjonalny, jaki niesie pocztówka. Oferuje klasyczne widokówki, kartki świąteczne na Boże Narodzenie oraz karnety w szacie religijnej i świeckiej. Obecnie jednak firma przechodzi transformację cyfrową. Od 1 stycznia przyszłego roku większość urzędów państwowych będzie zobowiązanych do korzystania z systemu e-Doręczeń – elektronicznego odpowiednika poleconego z potwierdzeniem odbioru.
Według danych Poczty od 2011 r. wolumen listów spadł o ponad 60 proc. Jeszcze w 2011 r. Poczta dostarczała rocznie ponad 1,5 miliarda przesyłek nierejestrowanych - głównie zwykłych listów i właśnie pocztówek, ale w 2024 r. było ich już 740 mln sztuk.
Jesteśmy świadkami końca pewnej epoki. Wraz z e-Doręczeniami wygasać będą tradycyjne listy papierowe. Ale tak jak radio nie zniknęło po wynalezieniu telewizji, tak i pocztówki pozostaną, choć ich rola w komunikacji międzyludzkiej w ostatnich dekadach mocno się zmieniła
— wskazała rzeczniczka Poczty Polskiej.
Poczta Polska to jedna z najstarszych firm nie tylko w kraju, ale i w całej Europie. Powstała 18 października 1558 r., w czasach panowania króla Zygmunta II Augusta. Dostarcza listy, przesyłki, paczki, emerytury i przekazy pieniężne odbiorcom w kraju. Jest narodowym operatorem pocztowym oraz jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych. Z jej usług korzysta ponad 90 proc. Polaków; posiada ponad 7,5 tysiąca placówek.
