Brak wiedzy o niemieckich zarządzeniach narzucanych polskiemu społeczeństwu zniewolonemu przez Rzeszę Niemiecką, w tym Żydom, lub ich ignorowanie nie przystoi instytucjom takim jak Instytut Jad Waszem. Polska była krajem okupowanym przez Niemcy, a skala represji na jej terytorium należała do najbrutalniejszych w całej Europie - oświadczył IPN w reakcji na wpis instytutu z Jerozolimy.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Skandaliczny wpis na profilu Jad Waszem! „Polska była pierwszym krajem, w którym Żydów zmuszono do noszenia opaski”
Reakcja Instytutu Pamięci Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej, odnosząc się do postu instytutu z Jerozolimy ocenił, że jest on nieakceptowalny.
Nieakceptowalny wpis Instytutu Yad Vashem. Brak wiedzy o niemieckich zarządzeniach narzucanych polskiemu społeczeństwu zniewolonemu przez Rzeszę Niemiecką (w tym Żydom) lub ich ignorowanie nie przystoi instytucjom takim jak Instytut Yad Vashem
— wskazał IPN na X.
1. To Niemcy napadły na Polskę i to na okupowanych ziemiach polskich wprowadziły system oznaczania Żydów, tworzenia gett oraz cały aparat terroru.
2. Polska była krajem okupowanym przez Niemcy, a skala represji na jej terytorium należała do najbrutalniejszych w całej Europie.
3. Na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich za jakąkolwiek pomoc Żydom obowiązywała kara śmierci, często wymierzana całym rodzinom (http://m.in. #Ulmowie). Mimo tego Polacy udzielili największego wsparcia ludności żydowskiej na okupowanych przez Niemców terenach, co potwierdza właśnie #ListaYadVashem.
4. Polski Rząd na Uchodźstwie, instytucje Polskiego Państwa Podziemnego na okupowanych przez Niemców ziemiach oraz polscy dyplomaci w krajach neutralnych zrobili wiele niosąc pomoc dla obywateli RP pochodzenia żydowskiego, skazanym przez Niemców na zagładę
— przypomniał Instytut Pamięci Narodowej.
IPN zaznaczył, że to Niemcy wprowadziły system oznaczania Żydów, tworzenia gett oraz cały aparat terroru, a skala represji okupanta wobec Polski stanowiła przykład jednej z najbrutalniejszych w całej Europie. Instytut podkreślił również, że mimo obowiązywania kary śmierci za udzielenie pomocy Żydom Polacy udzielili największego wsparcia ludności żydowskiej na okupowanych przez Niemców terenach, co potwierdza właśnie Lista Yad Vashem. IPN wskazał ponadto, że pomoc obywatelom Polski pochodzenia żydowskiego, skazanym przez Niemców na zagładę, niósł również Polski Rząd na Uchodźstwie, instytucje Polskiego Państwa Podziemnego na okupowanych przez Niemców ziemiach oraz polscy dyplomaci w krajach neutralnych.
Nakaz noszenia gwiazdy, różne formy oznaczeń oraz kary za ich brak były elementem niemieckiej polityki rasistowskiej, realizowanej przez stworzony przez Niemców aparat administracyjny i aparat terroru
— podkreślił IPN.
Kłamliwy wpis
Jad Waszem (org. Yad Vashem) napisał wczoraj na platformie X:
Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności. 23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida
— napisał instytut, zachęcając do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym to antysemickie prawo.
Gdy skandaliczny wpis wywołał oburzenie w sieci, głos w końcu zabrał szef MSZ Radosław Sikorski i poprosił instytut o doprecyzowanie wpisu i wskazanie, że kiedy zmuszono Żydów do noszenia opaski z Gwiazdą Dawida, Polska była pod niemiecką okupacją.
Wieczorem instytut Jad Waszem wskazał na platformie X, że w podlinkowanym pod jego wpisem artykule jest informacja o tym, że nakaz noszenia opasek z Gwiazdę Dawida był wydany przez niemieckie władze.
Na wpis zareagowało wcześniej również Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, które na platformie X oceniło jako „fałszywą i zniekształcającą historię wiadomość” podaną przez instytut. We wpisie muzeum podkreśliło, że Yad Vashem powinno być instytucją, która zna fakty historyczne, co oznacza, że powinna być „w pełni świadoma, że Polska wówczas była pod niemiecką okupacją i to Niemcy wprowadzili i wyegzekwowali to antysemickie prawo”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Niewyraźna reakcja Sikorskiego na oburzający wpis Jad Waszem: „Proszę doprecyzujcie, że była to Polska pod ‘niemiecką okupacją’”
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/746525-ipn-odpowiada-na-skandaliczny-wpis-jad-waszem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.