„Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznego znaku, aby odizolować ich od okolicznej ludności” - wpis o takiej treści, w dodatku w języku angielskim, opublikowany został na profilu Jad Waszem na portalu X. Rzecz w tym, że Polska, oczywiście, nie była wówczas wolnym państwem, toteż wpis wywołał oburzenie. „Pan Radosław Sikorski ma szansę wykazać się skutecznością. To trudniejsze niż atakowanie opozycji i Prezydenta – ale na tym właśnie polegają obowiązki Ministra Spraw Zagranicznych. Do roboty” - skomentował Paweł Jabłoński, poseł PiS i były wiceszef MSZ.
Ignorancja czy prowokacja? Na profilu Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem na portalu X ukazał się skandaliczny wpis.
Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznego znaku, aby odizolować ich od okolicznej ludności. 23 listopada 1939 roku Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida
— napisano.
O tyle dobrze, że Generalne Gubernatorstwo pojawiło się choć w drugim zdaniu. Żeby było jeszcze ciekawiej, wpis jest zilustrowany zdjęciem wspomnianej opaski ze słowem „Jude” - niezbyt polskim raczej…
„Oczekiwałbym, że Jad Waszem dokona sprostowania”
Pojawiły się już pierwsze odpowiedzi - zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Obrzydliwe kłamstwo. Pomawiają Polskę o zbrodnie – choć Polska wtedy nie istniała. Odpowiedzialność rzeczywistych sprawców – Niemców – celowo pomijają. Tak samo jak niemieckie zbrodnie na Polakach. Na ten negacjonizm nie może być naszej zgody. Jad Waszem to oficjalna instytucja państwa Izrael. Za to powinny być natychmiastowe przeprosiny i personalne konsekwencje wobec negacjonistów odpowiedzialnych za zakłamywanie historii. Pan Radosław Sikorski ma szansę wykazać się skutecznością. To trudniejsze niż atakowanie opozycji i Prezydenta – ale na tym właśnie polegają obowiązki Ministra Spraw Zagranicznych. Do roboty
— napisał poseł Paweł Jabłoński.
Jakiej narodowości był ten Hans Frank, który rzekomo „w Polsce” nakazał żydom noszenie gwiazdy Dawida? Czy to nie ten sam NIEMIEC Hans Frank, który dowodził krwawą okupacją Polski i masowymi mordami Polaków jeszcze zanim zabrał się za polskich żydów? nie popełnia takich karygodnych błędów przez przypadek
— skomentował dr Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.
No no, Panie Sikorski - Yad Vashem pisze, że Generalna Gubernia pod sterami Hansa Franka była Polską i że to „Polska była pierwszym kraje, w którym Żydzi byli zmuszeni nosić stosowne oznaczenia na ramieniu”.Jakaś interwencja będzie? Czy cisza?
— pytał Adam Czarnecki, aktywista.
Ten post sugeruje, że Polska była wówczas suwerennym krajem. Nie było tak: Polska została zaatakowana przez nazistowskie Niemcy i ZSRR, a polska suwerenność nad okupowanymi terytoriami nie istniała. Holokaust został tam dokonany przez Niemcy
— napisał Nathaniel Garstecka, publicysta.
To skandaliczne zniekształcenie historii. Oczekiwałbym, że Jad Waszem dokona sprostowania i przeprosi, jak każda szanująca się instytucja. Czy Generalne Gubernatorstwo było polskie? A Hans Frank? Ambasada RP w Izraelu powinna również zareagować odpowiednio
— dodał Marek Magierowski, były ambasador.
