W historycznej sali „Sokoła” w Krakowie odbywa się uroczysta premiera siódmego tomu monumentalnych „Dziejów Polski” prof. Andrzeja Nowaka (wydawnictwo Biały Kruk). W wydarzeniu, obok Autora, biorą udział m.in. Rafał Ziemkiewicz, prof. Wojciech Roszkowski, Jan Pietrzak oraz Halina Łabonarska. Galę prowadzi Anna Popek.
Program wydarzenia
Jan Pietrzak – recital (30 min)
Wykłady:
Prof. Wojciech Roszkowski – Jak uczynić Polskę wielką
Rafał Ziemkiewicz – Sarmacja dzisiaj
Halina Łabonarska – recytacja poezji patriotycznej
Prof. Andrzej Nowak – Upadanie i powstawanie Rzeczypospolitej
Swoją obecność zapowiedzieli również m.in. dr Justyna Chłap-Nowakowa, Barbara Nowak, Jolanta Sosnowska, Adam Bujak, prof. Bogusław Dopart, ks. prof. Janusz Królikowski oraz dr Adam Sosnowski.
Specjalna oferta dla widzów online: Wydawnictwo Biały Kruk przygotowało wyjątkową promocję – siódmy tom „Dziejów Polski" z autografem prof. Nowaka, a do tego możliwość dobrania wybranych książek za symboliczną złotówkę.
