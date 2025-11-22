TRANSMISJA

Prof. Andrzej Nowak i premiera siódmego tomu „Dziejów Polski”. Wśród gości m.in. Ziemkiewicz i Roszkowski

  • Historia
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prof. Andrzej Nowak
Prof. Andrzej Nowak

W historycznej sali „Sokoła” w Krakowie odbywa się uroczysta premiera siódmego tomu monumentalnych „Dziejów Polski” prof. Andrzeja Nowaka (wydawnictwo Biały Kruk). W wydarzeniu, obok Autora, biorą udział m.in. Rafał Ziemkiewicz, prof. Wojciech Roszkowski, Jan Pietrzak oraz Halina Łabonarska. Galę prowadzi Anna Popek.

TRANSMISJĘ MOŻNA OBEJRZEĆ TUTAJ.

Program wydarzenia

Jan Pietrzak – recital (30 min)

Wykłady:

Prof. Wojciech Roszkowski – Jak uczynić Polskę wielką

Rafał Ziemkiewicz – Sarmacja dzisiaj

Halina Łabonarska – recytacja poezji patriotycznej

Prof. Andrzej Nowak – Upadanie i powstawanie Rzeczypospolitej

Swoją obecność zapowiedzieli również m.in. dr Justyna Chłap-Nowakowa, Barbara Nowak, Jolanta Sosnowska, Adam Bujak, prof. Bogusław Dopart, ks. prof. Janusz Królikowski oraz dr Adam Sosnowski.

Specjalna oferta dla widzów online: Wydawnictwo Biały Kruk przygotowało wyjątkową promocję – siódmy tom „Dziejów Polski” z autografem prof. Nowaka, a do tego możliwość dobrania wybranych książek za symboliczną złotówkę. Szczegóły na stronie Białego Kruka, czyli TUTAJ.**

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych