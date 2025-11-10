Ministerstwo Kultury Ukrainy zapewniło, że władze w Kijowie pozostają wierne ustaleniom z Polską w sprawie prac poszukiwawczych i ekshumacji ofiar. Dowodem tego są przeprowadzone już działania po dwóch stronach granicy – oświadczył ukraiński resort, który zapewnił, że zostaną przeprowadzone prace ekshumacyjne ofiar UPA.
Ministerstwo Kultury Ukrainy informuje, że strona ukraińska pozostaje wierna ustaleniom z partnerami polskimi w kwestiach pamięci historycznej, prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych zarówno na terytorium Ukrainy, jak i Rzeczypospolitej Polskiej
— podkreśliło ukraińskie ministerstwo w oświadczeniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej.
Przeprowadzone ekshumacje
Przypomniało, że w 2025 r. pomyślnie przeprowadzono ekshumacje ofiar ukraińskich nacjonalistów w nieistniejącej dziś wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim oraz w Starych Zboiskach na terenie Lwowa, gdzie pogrzebani byli żołnierze września 1939 r. Strona ukraińska prowadziła natomiast poszukiwania w byłej wsi Jureczkowa w województwie podkarpackim.
6 września 2025 roku odbył się ponowny pochówek szczątków odnalezionych osób w miejscowości Puźniki z udziałem wysokich przedstawicieli Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie przygotowywana jest kolejna ceremonia ponownego pochówku szczątków żołnierzy Wojska Polskiego odnalezionych we Lwowie
— napisał ukraiński resort.
Zaznaczył jednocześnie, że władze Ukrainy i Polski postanowiły wznowić prace Ukraińsko-Polskiego Forum Historyków.
Ekshumacje ofiar UPA
Strona ukraińska potwierdza zamiar kontynuowania konstruktywnej współpracy z partnerami polskimi, co znajduje odzwierciedlenie w następujących dalszych krokach: oficjalnie przekazano stronie polskiej zgodę na przeprowadzenie prac poszukiwawczych w miejscowości Ugły (obwód rówieński, Ukraina) oraz poinformowano o gotowości udzielenia zgody na przeprowadzenie analogicznych prac w miejscowości Huta Pieniacka (obwód lwowski, Ukraina) po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur technicznych”
— czytamy. Obie te zbrodnie zostały dokonane przez UPA.
Resort kultury Ukrainy ocenił, że „rozpowszechniane w niektórych mediach informacje o rzekomych planach prowadzenia badań w miejscowości Ugły wyłącznie przez stronę ukraińską, a także o rzekomym opóźnianiu wyznaczenia terminu kolejnego posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Grupy Roboczej ds. kwestii historycznych w celu podjęcia decyzji o udzieleniu zezwoleń na takie prace, nie odpowiadają rzeczywistości”.
Ostatnie spotkanie w tym formacie odbyło się 25 października 2025 roku we Lwowie
— oświadczono w komunikacie, datowanym 8 listopada.
