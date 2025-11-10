W Białej Podlaskiej powstanie pomnik Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Upamiętni tych, którzy zginęli tylko za to, że byli Polakami

  • Historia
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Zbrodni Wołyńskiej w Białej Podlaskiej prowadzi zbiórkę środków na budowę pomnika, który ma uczcić pamięć o ofiarach ukraińskiej zbrodni. Pomnik ma stanąć przy jednej z głównych i najbardziej reprezentatywnych arterii miasta, w sąsiedztwie filii Urzędu Marszałkowskiego.

Monument upamiętni ofiary tragicznych wydarzeń na Wołyniu z 1943 roku i będzie miejscem refleksji, modlitwy oraz wspólnego pamiętania o naszych rodakach pomordowanych na Kresach Wschodnich - zapowiadają organizatorzy zbiórki. 

O projekcie

Autorem projektu jest Kamil Drapikowski – artysta znany z realizacji licznych obiektów sakralnych i pomników pamięci.

Pomnik ma formę marmurowego krzyża osadzonego w ziemi, której część wypełniają czerwone kamienie – symbol przelanej krwi i ran zadanych narodowi polskiemu.

Po przeciwnej stronie krzyża umieszczone zostaną niebieskie elementy, przywołujące obraz kwitnącego lnu – symbol życia, nadziei i pamięci, która przetrwała mimo prób jej zatarcia.

To symbol prawdy wyrwanej z ziemi, a zarazem znak nadziei. Dla mnie to projekt szczególny – Wołyń to miejsce, gdzie zginął brat mojego pradziadka, a reszta rodziny ocalała dzięki odwadze ukraińskiego sąsiada, który ich ostrzegł, ryzykując własne życie

— mówi Kamil Drapikowski, autor projektu.

Koncepcja pomnika opiera się na założeniu, żeby pokazać prawdę o tym co wydarzyło się na Wołyniu wiosną i latem 1943 roku. Pokazać prawdę, która miała zostać w ziemi

— dodaje.

Bogata symbolika

Stąd cały pomnik jest połączeniem kilku bardzo ważnych symboli. Jego głównym elementem ma być około 8-metrowy krzyż wykonany z białego marmuru. To symbol prawdy wyrwanej z ziemi, dlatego spod jego stóp ma odchodzić zagłębienie wypełnione czerwonymi kamieniami, które symbolizują krew i ranę, której doznali Polacy z rąk sąsiadów. Pod krzyżem z jego drugiej strony, zostaną też umieszczone niebieskie fragmenty, mające symbolizować kwiaty lnu kwitnące tej wiosny na Wołyniu. Ale ten symbol ma mieć też drugi wymiar – kolor niebieski to przecież kolor nadziei, co ma być hołdem dla tych, którzy przez lata walczyli o to, by prawdę o Wołyniu badać, nagłaśniać i przypominać

— dodał artysta.

Finansowanie

Budowa pomnika finansowana jest wyłącznie z dobrowolnych darowizn od osób prywatnych, organizacji i instytucji. Każda wpłata – niezależnie od wysokości – to realny wkład w przywracanie pamięci i prawdy historycznej.

Jeżeli chcesz wesprzeć budowę pomnika, możesz zrobić to pod tym LINKIEM.

Dlaczego to ważne

Zbrodnia Wołyńska to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku. Tysiące niewinnych ludzi – dzieci, kobiet i starców – zostało brutalnie zamordowanych tylko dlatego, że byli Polakami.

Ten pomnik ma być świadectwem prawdy, hołdem dla ofiar i miejscem, które będzie przypominać kolejnym pokoleniom o cenie nienawiści i wartości pojednania opartego na prawdzie.

Wspólnie zadbajmy o pamięć i prawdę historyczną. Niech ten pomnik stanie się znakiem szacunku, jedności i nadziei.

Organizator

Organizatorem zbiórki i jej inicjatorem jest Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Zbrodni Wołyńskiej, który powołali bialscy samorządowcy związani z PiS. Wspiera ich senator Grzegorz Bierecki, który wszedł w skład komitetu.

Chcemy, aby monument powstał przy ul. Warszawskiej, w pobliżu Urzędu Marszałkowskiego – w godnym miejscu, które będzie przypominać o tragicznych losach naszych rodaków pomordowanych na Kresach Wschodnich

— mówił w lipcu szef PiS w Białej Podlaskiej Dariusz Litwiniuk. 

Liczymy na państwa wsparcie. Wspólnie zadbajmy o pamięć i prawdę historyczną

— apelował Liwtiniuk.

Wierzę, że ten pomnik powstanie w przyszłym roku i że w jego odsłonięciu będzie uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, dla którego sprawa Zbrodni Wołyńskiej jest niezwykle ważna, co udowodnił jako prezes IPN inspirujący jej badanie, a jako prezydent o niej przypomina

— mówi autor projektu Kamil Drapikowski.

pf/podlaski.info

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych