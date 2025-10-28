Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego zaprezentował kolekcję blisko 3000 niepublikowanych zdjęć zniszczonej przez Niemców Warszawy, wykonanych przez architekta Andrzeja Nitsche w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. W przyszłości zbiór ten zostanie udostępniony publicznie.
Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego zaprezentował po raz pierwszy, podczas wtorkowej konferencji w warszawskim Domu Spotkań z Historią, kolekcję blisko 3000 niepublikowanych zdjęć zniszczonej przez Niemców Warszawy, wykonanych przez architekta Andrzeja Nitsche w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Andrzej Nitsche (1911 – 2002) był pracownikiem Biura Odbudowy Stolicy.
Jest to fantastyczna kolekcja nieznanych często zdjęć. To zbiór, który towarzyszył procesowi odbudowy Warszawy. autorstwa człowieka, który miał większy lub mniejszy wpływ na dzisiejszy kształt Warszawy
– powiedział dr Bartosz Gondek, dyrektor Instytutu Strat Wojennych.
To niesamowite, że 80 lat po zakończeniu wojny cały czas jeszcze z różnych zakamarków, piwnic, stryków, archiwów rodzinnych wychodzą tego typu zbiory niezwykle cennych materiałów – dodał.
Zaprezentowana kolekcja fotografii, pochodząca od spadkobierców architekta Andrzeja Nitsche, jest własnością Instytutu Strat Wojennych. Dyrektor ISW, dr Gondek, powiedział, że w przyszłości zbiór ten będzie udostępniony publicznie, dla naukowców, miłośników historii Warszawy i wszystkich osób zainteresowanych. W najbliższym czasie zdjęcia będą skanowane i opracowywane.
Jest to kolekcja niezwykła, będąca świadectwem miasta po II wojnie światowej. Jest też świadectwem odbudowy, ale też pozwala odkrywać nowe fragmenty miasta, których do tej pory nie znaliśmy. Niektórych budynków już nie ma, bo nie zostały odbudowane, inne zostały odbudowane w innej formie. Zdjęcia z tej kolekcji pozwalają nam to poznać. Mogą pomóc konserwatorom zabytków znaleźć prawdziwy wizerunek budynków, które mają być poddane renowacji
– powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.
To jest wyjątkowy moment, bo w tym roku jako miasto stołeczne Warszawa świętujemy 80-lecie rozpoczęcia dzieła odbudowy miasta i ta kolekcja zdjęć jest pewnym elementem tego naszego świętowania i rozmawiania o dziele odbudowy Warszawy – dodała.
Podczas konferencji varsavianista Jerzy Majewski opowiedział historię kilku budynków uwiecznionych na fotografiach.
