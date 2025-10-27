Zapraszamy! Już 3 listopada w Warszawie koncert poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce "Jestem gotowy na wszystko"

  • Historia
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Parafia pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie / autor: Fratria
Parafia pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie / autor: Fratria

Już 3 listopada, w rocznicę pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki, uprowadzonego i zakatowanego na śmierć przez funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki, w Kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie, po Mszy Świętej o godzinie 18:00 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie poetycko-muzyczne „Jestem gotowy na wszystko”. Portal wPolityce.pl objął nad tym koncertem patronat medialny.

Już za tydzień, 3 listopada w Kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie, po Mszy Świętej o godzinie 18:00, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Wraz z Sanktuarium Diecezjalnym bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie (ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2), Stowarzyszenie „13 Grudnia” organizuje koncert poświęcony życiu i działalności Niezłomnego Kapłana.

Podczas uroczystości, bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie się koncert „Jestem gotowy na wszystko”, który jest poetycko – muzyczną opowieścią o życiu i działalności Niezłomnego Kapłana. Program ten ma istotne walory edukacyjno – historyczne i jest wyjątkowym, wzruszającym dokumentem, który obejmuje również wydarzenia z najnowszych dziejów Polski

— podkreśla prezes Stowarzyszenia „13 Grudnia” Sławomir Karpiński.

Współautorzy i wykonawcy Barbara Tuzel-Górczewska i bard Leszek Czajkowski upamiętniają Księdza Jerzego Popiełuszkę w miejscu, w którym prowadził działalność duszpasterską, odprawiał Msze Św. za Ojczyznę, i w którym został pochowany

— informuje Karpiński.

Zaproszenie / autor: Stowarzyszenie 13grudnia
Zaproszenie / autor: Stowarzyszenie 13grudnia

red

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych