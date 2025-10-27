Już 3 listopada, w rocznicę pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki, uprowadzonego i zakatowanego na śmierć przez funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki, w Kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie, po Mszy Świętej o godzinie 18:00 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie poetycko-muzyczne „Jestem gotowy na wszystko”. Portal wPolityce.pl objął nad tym koncertem patronat medialny.
Już za tydzień, 3 listopada w Kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie, po Mszy Świętej o godzinie 18:00, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Wraz z Sanktuarium Diecezjalnym bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie (ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2), Stowarzyszenie „13 Grudnia” organizuje koncert poświęcony życiu i działalności Niezłomnego Kapłana.
Podczas uroczystości, bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie się koncert „Jestem gotowy na wszystko”, który jest poetycko – muzyczną opowieścią o życiu i działalności Niezłomnego Kapłana. Program ten ma istotne walory edukacyjno – historyczne i jest wyjątkowym, wzruszającym dokumentem, który obejmuje również wydarzenia z najnowszych dziejów Polski
— podkreśla prezes Stowarzyszenia „13 Grudnia” Sławomir Karpiński.
Współautorzy i wykonawcy Barbara Tuzel-Górczewska i bard Leszek Czajkowski upamiętniają Księdza Jerzego Popiełuszkę w miejscu, w którym prowadził działalność duszpasterską, odprawiał Msze Św. za Ojczyznę, i w którym został pochowany
— informuje Karpiński.
