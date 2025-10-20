Instytut Pamięci Narodowej wspomniał ostatnio 97 rocznicę śmierci generała Tadeusza Rozwadowskiego, m.in. szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej, ale też dowódcę wojsk rządowych podczas zamachu majowego w 1926 roku. Prof. Sławomir Cenckiewicz powiązał śmierć generała z jego osadzeniem przez sanację w więzieniu po zamachu majowym - gen. Rozwadowski został wypuszczony na wolność dopiero w maju 1927 roku. Z kolei publicysta Piotr Gursztyn w odpowiedzi ocenia, iż śmierć generała nie miała związku z jego wcześniejszym pobytem w więzieniu.
97 lat temu zmarł gen. Tadeusz Rozwadowski. Generał armii austriackiej, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w latach 1921–1926 generalny inspektor kawalerii. Podczas zamachu majowego w 1926 r. dowódca wojsk rządowych
— poinformował Instytut Pamięci Narodowej.
Wielki Generał wykończony przez dyktatora! Powiedzieć „zmarł”, to za mało kiedy pomija się bezprawne uwięzienie i chorobę z tym związaną… po czym dopiero „zmarł”
— zareagował na wpis IPN-u prof. Sławomir Cenckiewicz, historyk, szef BBN, tym samym najpewniej sugerując, że wspomnianym dyktatorem miałby być marszałek Józef Piłsudski.
Sławek, przestań! Człowiek zmarł dwa i pół roku po zamachu majowym, w wieku 62 lat, gdy średnia wieku mężczyzn w ówczesnej Polsce wynosiła mniej niż 50 lat. A teraz jesteś urzędnikiem państwowym, który słucha na każdej uroczystości Pieśni Reprezentacyjnej WP. To zobowiązuje!
— odpowiedział na wpis prof. Cenckiewicza Piotr Gursztyn, historyk, publicysta portalu wPolityce.pl i tygodnika „Sieci”.
tkwl/X
