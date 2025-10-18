W Braniewie odsłonięto Pomnik Kresowych Żołnierzy Niezłomnych Wyklętych - poświęcony wszystkim poległym, zamordowanym, zmarłym żołnierzom kresowych brygad Armii Krajowej oraz innych struktur niepodległościowych. „To manifestacja naszego patriotyzmu” – podkreślił burmistrz miasta Tomasz Sielicki.
Jesteśmy miastem tuż przy polsko-rosyjskiej granicy. Ten pomnik to manifestacja naszego patriotyzmu
— podkreślił w rozmowie z PAP burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki.
Pomnik jest przestrzenny: jego centralną częścią jest granitowa kolumna, symbolizująca polskie państwo. Kolumna uformowana jest jako przedramię wynurzające się spod ziemi – ze świata zapomnienia. Na jednym z palców dłoni zwiniętej w pięść znajduje się relief-Ryngraf z Matką Boską Ostrobramską, symbol wileńskich struktur Armii Krajowej. Na trzonie kolumny widnieje orzeł. Na kolumnie także umieszczono tablicę epitafijną poświęconą polskim żołnierzom.
Patrioci umieszczenia na pomniku
Wokół kolumny ustawionych jest sześć figur przedstawiających konkretne postaci. Są to: ppłk Maciej Kalenkiewicz ps. Kotwicz, ppor. Czesław Zajączkowski ps. Ragner, kpt. Gracjan Klaudiusz Fróg ps. Szczerbiec, por. Jan Borysewicz ps. Krysia lub Mściciel, ppor. Sergiusz Kościałkowski ps. Fakir oraz ppor. Henryk Wieliczko ps. Lufa. Wszyscy oni związani byli z polskim państwem podziemnym, co przypłacili życiem. Ci, którzy zginęli w walce, na pomniku są przedstawieni z ranami postrzałowymi w klatce piersiowej. Ci, których zamordowano w katowniach UB, mają przestrzelone metodą katyńską głowy.
Pomnik znajduje się w centrum Braniewa przy ul. Królewieckiej, nieopodal kościoła pw. Św. Antoniego z Padwy.
Odsłonięcie pomnika poprzedził kongres patriotyczny.
