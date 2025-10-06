Z morderców Polaków zrobili bohaterów. Nie żyje ostatni z braci Bielskich. "Ofiary nalibockiej masakry wciąż domagają się sprawiedliwości"

Zamiast na pogawędkach z młodzieżą powinien resztę życia spędzić w więzieniu oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości – pisze o Aronie Bielskim Stanisław Płużański, publicysta historyczny tygodnika „Sieci”.

Aron Bielski zmarł w Miami w wieku 98 lat. Był najmłodszym z braci Bielskich, twórców żydowskiego oddziału partyzanckiego z czasów II wojny światowej, współpracującego z Sowietami w Puszczy Nalibockiej. Historia Bielskich została uwieczniona w hollywoodzkim filmie „Defiance” („Opór”) i uchodzi za symbol heroizmu.

Nikt nie wie, że mordowali

Na Zachodzie nikt nie wie, że oddział mordował Polaków i ma na sumieniu m.in. polską wieś Naliboki. A Aron zamiast na pogawędkach z młodzieżą powinien resztę życia spędzić w więzieniu oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości

— pisze w tygodniku „Sieci” Stanisław Płużański.

Publicysta przypomina, że w „Oporze” Bielscy zostali przedstawieni jako bezkompromisowi bojownicy o życie swoich rodaków.

Film ukazywał ich jako ludzi, którzy w piekle wojny stworzyli enklawę przetrwania i ocalili setki Żydów. Obraz szybko wpisał się w kanon pamięci o Holokauście, a Żydzi z oddziału Bielskich zostali w ten sposób włączeni do grona największych bohaterów II wojny światowej

— czytamy w tygodniku „Sieci”.

Zbrodnia w Nalibokach

Bracia stali się symbolem heroizmu i oporu w czasie Zagłady. W filmie nie ma ani słowa o wymordowaniu Polaków w Nalibokach, a ich obecność na Kresach została praktycznie pominięta. Pokazano natomiast fikcyjne sceny rzekomych walk Bielskich z Niemcami w Puszczy Nalibockiej, które nie znajdują potwierdzenia w źródłach historycznych

— pisze Stanisław Płużański.

Oddział Bielskich wraz z sowieckimi partyzantami uczestniczył w zbrodni w Nalibokach. 8 maja 1943 roku zamordowali co najmniej 128 Polaków podejrzewanych o przynależność do Armii Krajowej. Bandyci spalili kościół, szkołę i część domów, ukradli około 100 krów i 70 koni.

Ofiary nalibockiej masakry wciąż domagają się sprawiedliwości. Jak naprawdę wyglądała historia braci Bielskich? Co spotkało ich po wojnie? I dlaczego nikt nie rozliczył ich z popełnionych zbrodni?

pyta w fascynującym artykule opublikowanym w najnowszym numerze „Sieci” Stanisław Płużański.

