Zamiast na pogawędkach z młodzieżą powinien resztę życia spędzić w więzieniu oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości – pisze o Aronie Bielskim Stanisław Płużański, publicysta historyczny tygodnika „Sieci”.
Aron Bielski zmarł w Miami w wieku 98 lat. Był najmłodszym z braci Bielskich, twórców żydowskiego oddziału partyzanckiego z czasów II wojny światowej, współpracującego z Sowietami w Puszczy Nalibockiej. Historia Bielskich została uwieczniona w hollywoodzkim filmie „Defiance” („Opór”) i uchodzi za symbol heroizmu.
Nikt nie wie, że mordowali
Na Zachodzie nikt nie wie, że oddział mordował Polaków i ma na sumieniu m.in. polską wieś Naliboki. A Aron zamiast na pogawędkach z młodzieżą powinien resztę życia spędzić w więzieniu oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości
— pisze w tygodniku „Sieci” Stanisław Płużański.
Publicysta przypomina, że w „Oporze” Bielscy zostali przedstawieni jako bezkompromisowi bojownicy o życie swoich rodaków.
Film ukazywał ich jako ludzi, którzy w piekle wojny stworzyli enklawę przetrwania i ocalili setki Żydów. Obraz szybko wpisał się w kanon pamięci o Holokauście, a Żydzi z oddziału Bielskich zostali w ten sposób włączeni do grona największych bohaterów II wojny światowej
— czytamy w tygodniku „Sieci”.
Zbrodnia w Nalibokach
Bracia stali się symbolem heroizmu i oporu w czasie Zagłady. W filmie nie ma ani słowa o wymordowaniu Polaków w Nalibokach, a ich obecność na Kresach została praktycznie pominięta. Pokazano natomiast fikcyjne sceny rzekomych walk Bielskich z Niemcami w Puszczy Nalibockiej, które nie znajdują potwierdzenia w źródłach historycznych
— pisze Stanisław Płużański.
Oddział Bielskich wraz z sowieckimi partyzantami uczestniczył w zbrodni w Nalibokach. 8 maja 1943 roku zamordowali co najmniej 128 Polaków podejrzewanych o przynależność do Armii Krajowej. Bandyci spalili kościół, szkołę i część domów, ukradli około 100 krów i 70 koni.
Ofiary nalibockiej masakry wciąż domagają się sprawiedliwości. Jak naprawdę wyglądała historia braci Bielskich? Co spotkało ich po wojnie? I dlaczego nikt nie rozliczył ich z popełnionych zbrodni?
— pyta w fascynującym artykule opublikowanym w najnowszym numerze „Sieci” Stanisław Płużański.
