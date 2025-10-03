Będą nowe pozwolenia na ekshumacje. Ambasador Ukrainy w Polsce: Może to się stać już w najbliższych tygodniach

  • Historia
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Ukraina w najbliższym czasie wyda Polsce nowe pozwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacje, w tym w Ugłach na Wołyniu i w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim” – zapowiedział ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Jednocześnie dyplomata poinformował także o stanie rozpoczętych 30 września prac we wsi Jureczkowa na Podkarpaciu. Specjaliści z Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej prowadzą tam poszukiwania szczątków żołnierzy… Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Mamy (z Polską – PAP) odpowiednie ustalenia, które są realizowane. Oczekujemy, że prace będą trwały także w innych miejscach, w których sprawie zwracały się strona ukraińska i polska. Strona ukraińska jest do tego gotowa i wyda pozwolenia w najbliższym czasie

— powiedział Bodnar w wywiadzie dla agencji Ukrinform.

Agencja napisała, że ambasador wymienił Hutę Pieniacką oraz Ugły w dzisiejszym obwodzie rówieńskim. Pogrzebane są tam polskie ofiary ukraińskich nacjonalistów.

Może to się stać (wydanie pozwoleń – PAP) już w najbliższych tygodniach

— oświadczył Bodnar.

Prace we wsi Jureczkowa

Dyplomata poinformował także o stanie rozpoczętych 30 września prac we wsi Jureczkowa na Podkarpaciu. Specjaliści z Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej prowadzą tam poszukiwania szczątków żołnierzy… Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Jesteśmy zadowoleni z pomocy Polski w przeprowadzeniu prac poszukiwawczych w Jureczkowej, stworzono wszystkie niezbędne warunki do pracy. Prace potrwają do trzech tygodni

— powiedział Bodnar Ukrinformowi.

Ambasador dodał, że za wcześnie jest jeszcze, aby mówić o wynikach tych prac. Podkreślił jednak, że strona polska zapewniła pełny zakres działań niezbędnych do ich prowadzenia.

Po stronie polskiej współpracują z Ukraińcami Instytut Pamięci Narodowej Polski, władze lokalne, policja i odpowiednie służby

— napisała ukraińska agencja.

Polsko-ukraińska grupa

Bodnar zaznaczył, że poszukiwania w Jureczkowej są wynikiem dobrej współpracy w ramach polsko-ukraińskiej grupy roboczej, która zajmuje się tymi kwestiami. Podkreślił, że są to pierwsze prace poszukiwawcze na terytorium Polski, zainicjowane na podstawie ustaleń tej grupy.

Wcześniej w tym roku strona polska przeprowadziła ekshumacje w dawnej wsi Puźniki w obecnym obwodzie tarnopolskim. W nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali tam - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. W wyniku prac odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Zostały one pochowane w Puźnikach 6 września.

Ukraińcy wydali też pozwolenie na prace ekshumacyjne szczątków żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 r. w obronie Lwowa i pochowanych we Lwowie-Zboiskach. W ich wyniku odnaleziono szczątki co najmniej 31 osób.

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych