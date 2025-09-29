Już jest najnowsze e-wydanie magazynu wSieci Historii zatytułowane Gry o tron, czyli nietypowe lekcje historii.
Dla naszych Czytelników mamy kolejne pasjonujące opowieści o grach o tron – tym razem z Jagiellonami w roli głównej, m.in.: z Władysławem Jagiełłą, którego panowanie było dla Polski przełomowe, Kazimierzem Jagiellończykiem, za którego dynastia stała się europejską potęga, czy Zygmuntem Starym – jednym z najwybitniejszych polskich władców.
Dla miłośników militariów przygotowaliśmy 3 opowieści o słynnych karabinach. Polecamy także lekcje historii od kobiecej strony, czyli o klejnotach wielkich kobiet.
E-wydanie wSieci Historii otrzymają obecni subskrybenci – znajdą je na swoim koncie czytelnika: https://siec.wpolityce.pl#W_SIECI_HISTORII-2025-2_2025
Ta niezwykła lektura czeka również na nowych subskrybentów, którzy do nas dołączą. Warto, bo dostęp jest teraz już od 7,90 zł! Zapraszamy na https://siec.wpolityce.pl/oferta
Wraz z wykupieniem subskrypcji nasi Czytelnicy zyskują dostęp do:
— wszystkich zamkniętych artykułów na wPolityce.pl (również z sekcji Premium+) – to ok. 1 300 tekstów rocznie!
— pełnego e-wydania tygodnika Sieci wcześniej niż inni, bo już o w niedzielę o 18:00 – to kolejne ok. 1 700 tekstów rocznie!
— e-wydań magazynu wSieci Historii – najnowszego pt. Gry o tron, czyli nietypowe lekcje historii, ale również wcześniejszych
— specjalnych e-wydań Sieci Extra, czyli świetnych e-booków o różnej tematyce udostępnianych tylko subskrybentom.
Dziękujemy, że jesteście z nami.
Życzymy dobrej lektury!
