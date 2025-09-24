Z inicjatywy europosła PiS Joachima Brudzińskiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się spotkanie z Przemysławem Tejkowskim – aktorem, reżyserem i odtwórcą roli Rotmistrza Witolda Pileckiego w monodramie „Melduję Tobie Polsko”. Po spotkaniu, w Sali Polskiej Wspólnoty Katolickiej w Brukseli, zaprezentowano spektakl w wykonaniu artysty.
Spotkanie z Przemysławem Tejkowskim zaangażowanym w popularyzację postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego – bohatera przez dekady wymazywanego z historii i objętego cenzurą w czasach PRL – miało na celu nie tylko przybliżenie sylwetki Rotmistrza, lecz także oddanie hołdu wszystkim Żołnierzom Wyklętym.
Jeżeli chcemy uratować naszą cywilizację, która zmierza ku upadkowi, to tylko przez takie postawy jak ta, którą reprezentował Pilecki
— powiedział aktor, podkreślając, że swoją pracę traktuje jako osobistą misję.
Hołd dla Żołnierzy Wyklętych
Kiedy gram Pileckiego, oddaję hołd nie tylko jemu, ale wszystkim Żołnierzom Wyklętym. Myślę wtedy o całej rzeszy najwspanialszych Polaków
— dodał.
Tejkowski wyraził żal, że patrioci, którzy oddali Polsce całe swoje życie, nie zostali uhonorowani, lecz wystawieni na działanie sowieckich i polskich zbrodniarzy.
Młodzi ludzie powinni wiedzieć o tych postawach i o tej ofierze, bo dzięki tym bohaterom mówimy po polsku i żyjemy w demokracji
— wskazał na konieczność edukacji młodzieży o Żołnierzach Wyklętych.
Monodram „Melduję Tobie Polsko”
Monodram oparty jest na autentycznych źródłach: wspomnieniach i raportach Rotmistrza z pobytu w KL Auschwitz oraz protokołach z brutalnych przesłuchań prowadzonych przez Urząd Bezpieczeństwa. Spektakl, utrzymany w wyjątkowej formie, ukazuje emocjonalną i przejmującą relację żołnierza – świadka zagłady, zbrodni i zdrady.
To poruszające przedstawienie jest dokumentalną opowieścią o życiu i działalności Witolda Pileckiego od momentu jego dobrowolnego aresztowania w Warszawie, przez działalność konspiracyjną w Auschwitz, aż po tragiczne wydarzenia związane z jego śmiercią w 1948 roku.
„Melduję Tobie Polsko” to nie tylko teatralne odtworzenie historycznych faktów, ale także głęboka refleksja nad naturą zła, zarówno w historii, jak i w człowieku. Przemysław Tejkowski stworzył postać, która staje wobec pytania o moralność, cierpienie, rozpacz i upokorzenie – ukazując bohatera, który nigdy nie poddał się w walce o wolność i sprawiedliwość.
Rotmistrz Pilecki podjął heroiczną decyzję o przedostaniu się do obozu w Auschwitz. Skłoniły go do tego niepokojące liczne aresztowania żołnierzy konspiracyjnych, nadchodzące zawiadomienia o śmierci i brak szerszego obrazu obozowej rzeczywistości. Po przedstawieniu planu działania przełożonym, otrzymał zgodę od Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej, gen. Stefana „Grota” Roweckiego. 19 września 1940 roku Pilecki, jako Tomasz Serafiński, dał się ująć w kotle łapanki na Żoliborzu przy al. Wojska Polskiego 40. Dwa dni później trafił do Auschwitz, gdzie otrzymał numer więzienny 4859.
