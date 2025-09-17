W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, z udziałem najwyższych władz państwowych ,trwają uroczystości pogrzebowe szczątków ofiar zbrodni katyńskiej. „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do Nich należy Królestwo Niebieskie” – powiedział prezydent Karol Nawrocki. W podziemiach katedry zostanie złożonych w 16 urnach 15 czaszek oraz materiał kostny ofiar zbrodni katyńskiej.
Po agresji sowieckiej 17 września 1939 r. bitwa pod Wytycznem była jednym z ostatnich starć Wojska Polskiego z sowieckim agresorem. 1 października 1939 r. w okolicach wsi Wytyczno polscy żołnierze służący w Korpusie Ochrony Pogranicza zostali zaatakowani przez kompanię czołgów Armii Czerwonej. Pomimo przegranej i ciężkich strat bitwa była symbolicznym oporem przeciwko radzieckiej agresji i odzwierciedlała ducha walki w obronie ojczyzny. W Wytycznie znajduje się cmentarz i pomnik poświęcony polskim żołnierzom, którzy polegli w walce z Armią Czerwoną.
Państwowy pogrzeb z ceremoniałem wojskowym szczątków ofiar zbrodni katyńskiej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, kierownictwa IPN oraz zaproszonych gości rozpoczął się o godz. 11 Mszą św. w intencji wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej.
Bp polowy: „Są wartości, które trzeba obronić”
Liturgii przewodniczył bp polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. W homilii podkreślił, że „prawda stoi na straży naszego zdrowia społecznego, na straży wspólnoty”.
Pamięć, prawda, Polska – jeśli te trzy słowa będą bliskie siebie, to zwiększy się szansa, że dołączy do nich jeszcze jedno – pokój. Módlmy się zatem o pokój wieczny dla ofiar zbrodni katyńskiej oraz o pokój w naszej ojczyźnie i wszędzie tam, gdzie dzisiaj ludzie giną z podobnym okrucieństwem, jak nasi rodacy sprzed 85 lat
— zaapelował bp Lechowicz.
Ci, którym dzisiaj przywracamy należną godność, przeprowadzając ich z dołów śmierci do katedry, przekazują nam testament, że są obowiązki, od których nie można się uchylić; są miejsca, z których nie można zdezerterować; są wartości, które trzeba obronić i przekazać
— powiedział hierarcha.
Prezydent: „Wybrali honor i wierność RP”
Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że „błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do Nich należy Królestwo Niebieskie”.
I w tym Królestwie, jak głęboko wierzę, są, ponieważ byli ludźmi wartości, byli ludźmi honoru i honor wybrali w roku 1939 i w roku 1940. Bronili i gotowi byli do tego, aby bronić Rzeczpospolitej, ale także w obozach sowieckich, gdy NKWD chciało ich złamać w Kozielsku, w Starobielsku i w Ostaszkowie, wybrali honor, wybrali wierność Rzeczpospolitej, wybrali wierność swoim wartościom
— zaznaczył prezydent.
I gdy klękali nad dołami śmierci w Charkowie, pewnie po ludzku czuli strach, ale czuli też, że dokonali wyboru w obliczu sowieckiego okrucieństwa i chęci zniszczenia Rzeczpospolitej. I o tym jest opowieść o tragedii narodu polskiego w wyniku ludobójstwa katyńskiego dokonanego przez Sowietów. Do tego ludobójstwa powiedzielibyśmy, mogło nie dojść, tak jak mogło nie dojść do II wojny światowej, gdyby świat słuchał, gdyby świat rozumiał, jakie jest zagrożenie rodzącej się ideologii sowieckiego komunizmu, rodzącej się już od połowy XIX wieku
— podkreślił Karol Nawrocki.
15 czaszek ofiar zbrodni katyńskiej
Następnie w Krypcie Katedry Polowej będzie miała miejsce ceremonia pogrzebowa szczątków ofiar zbrodni katyńskiej, której 85. rocznica przypada w tym roku. W podziemiach katedry zostanie złożonych w 16 urnach 15 czaszek oraz materiał kostny ofiar zbrodni katyńskiej.
12 czaszek zostało wydobytych w 1991 r. podczas prac ekshumacyjnych w Charkowie, a następnie w Polsce przeprowadzono ich badania. Trzy czaszki oraz materiał kostny znajdowały się w Muzeum Katyńskim. Całość materiału została zabezpieczona przez prokuratorów Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie do prowadzonego śledztwa. Jak poinformował Instytut Pamięci Narodowej, pogrzeb szczątków ofiar jest możliwy w związku z zakończeniem badań.
Po południu odbędą się uroczystości przed pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie z udziałem zastępczyni prezydenta Warszawy Aldony Machnowskiej-Góry, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lecha Parella, prezesa Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie Leona Komornickiego oraz prezesa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Marka Krystyniaka. Zaplanowano m.in. przemówienia okolicznościowe, wspólną modlitwę międzyreligijną, ceremonię złożenia wieńców, apel pamięci i odśpiewanie „Hymnu Sybiraków”.
Armia Czerwona wkroczyła na tereny II RP
17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczypospolitej. Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława Mołotowa, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.
Do zbrodni katyńskiej doszło po sowieckiej agresji na Polskę, kiedy do niewoli w ZSRR dostało się ok. 15 tys. oficerów. Decyzja o ich wymordowaniu – jako wrogów komunizmu i Związku Radzieckiego – zapadła na najwyższym szczeblu. Zgodnie z dekretem władz ZSRR, podpisanym przez Stalina 5 marca 1940 r., NKWD zamordowało ok. 22 tys. obywateli polskich, w tym oficerów Wojska Polskiego, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej oraz osoby cywilne należące do elit II Rzeczypospolitej Polskiej.
Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 r. Przez wiele lat władze sowieckiej Rosji wypierały się odpowiedzialności za to ludobójstwo, przerzucając winę na III Rzeszę Niemiecką. Na oficjalne przyznanie się Moskwy do odpowiedzialności za zbrodnię katyńską trzeba było czekać prawie do końca istnienia Związku Radzieckiego. 13 kwietnia 1990 r. władze ZSRR przyznały się do zbrodni katyńskiej, określając ją jako „jedną z cięższych zbrodni stalinizmu”.
