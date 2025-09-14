Maciej Musiał był gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. Aktor opowiedział historię swojego dziadka - żołnierza więzionego przez komunistów, który przez lata mieszkał w pobliżu pomnika armii radzieckiej. „Prezydent Nawrocki rzeczywiście znał mojego dziadka. Jeszcze za czasów, kiedy był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. IPN opiekował się moim dziadkiem. Wiedzieli, co zrobił oraz kim był” - powiedział.
Musiał był gościem „Ogniska u Stana” na Kanale Zero. Aktor zdradził, że ówczesny prezes IPN Karol Nawrocki znał się z jego dziadkiem.
Prezydent Nawrocki rzeczywiście znał mojego dziadka. Jeszcze za czasów, kiedy był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. IPN opiekował się moim dziadkiem. Wiedzieli, co zrobił oraz kim był. Pamiętam nawet, że kiedyś zrobił jedną rzecz, za którą byłem mu wdzięczny
— powiedział.
Opowiedział historię swojego dziadka, który był więziony przez komunistów, a następnie musiał mieszkać w pobliżu pomnika upamiętniającego żołnierzy armii radzieckiej.
Mój dziadek po tym wszystkim, co przeżył, miał pod domem pomnik żołnierzy armii radzieckiej. Po tym, jak był więziony przez NKWD, przez 10 lat siedział po wojnie w więzieniu. Po tym, jak kilkuset jego kolegów w bitwie zostało przez rosyjskich żołnierz zabitych. Dziadek do tego przywykł, ale mnie strasznie uwierało, że jak chodził na spacery, to zawsze musiał koło tego pomnika przechodzić. Monument został zresztą odnowiony przez samorząd - z jakiegoś dziwnego powodu
— dodał.
Prezes IPN Nawrocki przyjechał i usunął pomnik
Musiał ujawnił, że za jego sprawą haniebny pomnik zniknął z przestrzeni publicznej.
W końcu uruchomiłem proces usunięcia pomnika. Był taki czas, kiedy można było je zgłaszać i one były po prostu niszczone. To się rzeczywiście udało. Niestety mój dziadek najpierw zmarł. Tydzień albo dwa po jego pogrzebie było niszczenie pomnika. To było dla mnie takie bardzo symboliczne. Prezydent Nawrocki przyjechał z maszyną, która posiadała wielką kulę. Wyburzyli najpierw obelisk, a później cokół
— skonkludował.
