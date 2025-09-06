„Tragedia wołyńska to tragedia obu narodów, w której życie tracili i Polacy i Ukraińcy - Tetiana Bereżna, minister kultury Ukrainy. Polityk przemawiała podczas dzisiejszych uroczystości pogrzebowych polskich ofiar zbrodni UPA we wsi Puźniki.
Zebraliśmy się tutaj, ponieważ naród polski i ukraiński mają wspólne, europejskie wartości. To szacunek dla życia, cześć dla śmierci. To są nasze najbliższe, najcenniejsze wartości, które przyjmujemy jako paradygmat w naszej polityce państwowej
— podkreśliła minister Bereżna.
Musimy dbać o to, żeby zbudować wspólną, szczęśliwszą przyszłość. Jeżeli mówimy o dzisiaj i o przyszłości, musimy wspomnieć o tym, że mamy wspólnego wroga. Musimy też podziękować milionom ludzi, którzy przyjęli Ukraińców do Polski. Jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, to Polska będzie krajem, bez którego nie będzie to możliwe. Mówmy o przyszłości, przyszłości naszych dzieci i naszego kontynentu
— dodała.
„Musimy pamiętać o ofiarach”
Tragedia wołyńska powinna być badana przez historyków i Ukraina jest tutaj gotowa wykonać swoją część zadania. Strona ukraińska proponuje jak najszybsze spotkanie historyków obydwu stron
— mówiła Bereżna.
Rodziny ofiar tragedii z obu stron mają prawo znać prawdę. Musimy pamiętać o ofiarach z dwóch stron
— dodała minister.
Zwróciła też uwagę, że wspólnym, historycznym wrogiem dla obu narodów jest Rosja i nic jej lepiej nie służy niż nieporozumienia między Ukrainą i Polską.
Dlaczego warto otworzyć nowy rozdział?
W uroczystościach wziął udział również prezydencki minister Marcin Przydacz, który odczytał list głowy państwa.
Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że za trzy lata będziemy mieli z Ukrainą powody do wspólnego świętowania.
Za trzy lata będziemy obchodzić 370. rocznicę jednego z najważniejszych wydarzeń w historii relacji polsko–ukraińskich – czyli zawarcia unii hadziackiej. Unii, która już setki lat temu zapewniała Ukrainie trwałą przynależność do cywilizacji europejskiej. Mam wielką nadzieję, że do tego czasu zacznie się na dobre proces autentycznego polsko–ukraińskiego pojednania, a krwawiąca wciąż rana, jaką jest ludobójstwo popełnione na Wołyniu, Podolu i w Galicji, zacznie się zabliźniać. Niech prawda i sprawiedliwość staną się kamieniem węgielnym naszej przyjaźni, a otwarcie nowego rozdziału we wspólnej historii otworzy przed oboma naszymi narodami szerokie perspektywy życia w pokoju, dostatku i wzajemnym szacunku
— napisał Nawrocki.
