”Jakby MSZ zareagowało, to znaczyłoby, że myśli o wszystkich obywatelach Polski, tym bardziej o tych, którzy pamiętają o naszych bohaterach wojennych i pomordowanych, bo dla nich tam jeździliśmy” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Sławomir Roszczyk ze Stowarzyszenia Kocham Polskę, który uczestniczył w rajdzie motocyklowym do Miednoje.
Rosyjskie MSZ opublikowało dziś oświadczenie o zakazie wjazdu dla 39 motocyklistów ze Stowarzyszenia Kocham Polskę, którzy w Miednoje upamiętnili ofiary zbrodni katyńskiej. Oskarżono ich o złamanie przepisów migracyjnych poprzez nieprawdziwe wskazanie celu wizyty, gdyż zadeklarowali podróż turystyczną, a według Rosjan cmentarz w Miednoje nie jest turystyczną atrakcją.
Propagandowe cele Rosji
Działacz Stowarzyszenia Kocham Polskę Sławomir Roszczyk, który brał udział w rajdzie motocyklowym do Miednoje, zaznacza, że rosyjskie media i MSZ wypisują „kłamliwe rzeczy” na ten temat.
W formularzu wjazdowym wszyscy zaznaczyliśmy cel turystyczny, bo zawsze go zaznaczaliśmy przez te wszystkie lata i nie było tu innej możliwości w rubryce, poza celem handlowym
— przyznaje Sławomir Roszczyk.
Motocyklistów nazwano w rosyjskich mediach „hitlerowcami” i wyłuszczono, że Msza św. w Miednoje została odprawiona przy świetle pochodni, w czym dopatrzono się neonazistowskiej stylistyki.
Pochodnie zawsze były stosowane przez nas, od lat. We wcześniejszych latach, jeszcze przed pandemią, gdy były organizowane rajdy do Miednoje czy Katynia, zawsze pochodnie były używane i nikomu to nie przeszkadzało. Sami Rosjanie w tym uczestniczyli i nigdy nie było z tym problemu
— wskazuje.
Dodaje, że jest to pierwsza tego typu sytuacja.
Uroczystości odbywają się zawsze w godzinach wieczornych. Tam były pochodnie, które dodają kolorystyki. Światło, trochę dymu i zawsze ta Msza św. ma lepszą, wymowniejszą oprawę. Do tej pory Rosjanom to nie przeszkadzało
— ocenia.
Polski nacjonalizm
Rosyjskie media powiązały też Stowarzyszenie Kochamy Polskę z Młodzieżą Wszechpolską i oskarżyli je o nacjonalizm.
Oficjalnie nikt z Młodzieży Wszechpolskiej u nas nie był, a my o poglądy polityczne nikogo nie pytamy, bo to nikogo nie interesuje. Większość uczestników jest powyżej 50. czy 60. roku życia, więc nie da się ich ”oskarżyć” o Młodzież Wszechpolską, gdzie są ludzie – z tego co kojarzę - chyba do 30. roku życia. Poniżej trzydziestki było może pięć osób
— wskazuje.
Oskarżają nas o jakieś kontakty z Młodzieżą Wszechpolską, bo widocznie takie materiały kiedyś Rosjanie mieli i teraz udostępniają je w prasie. Łatwo było im to powiązać, bo co mieliby wymyślić coś innego? Wykorzystali propagandowo to, co mają
— uzupełnia Sławomir Roszczyk.
Rosjanie widać znają tyko taką organizację nacjonalistyczną w Polsce. Zresztą, jeśli chodzi o polski nacjonalizm, to uważam, że to jest coś dobrego, gdyż nacjonalizm ten nie jest zbrukany niczyją krwią. Zupełnie różni się od nacjonalizmu ukraińskiego, rosyjskiego, czy niemieckiego. To jest zupełnie coś innego. Polski nacjonalizm to coś, co jest dobrem, ale niestety nie jest tak kojarzony przez fakt, że inne kraje popsuły tę nazwę
— zaznacza.
Zakaz i kara
Policja obwodu twerskiego wobec 39 obywateli Polski wypisała protokoły złamania prawa migracyjnego, co skutkuje zakazem wjazdu do Federacji Rosyjskiej na okres 5 lat. Jak jednak zaznacza Sławomir Roszczyk, nikogo z uczestników rajdu do Miednoje o tym nie poinformowano.
Nas o tym oficjalnie nie powiadomiono. Nałożono na nas kary administracyjne w wysokości 2 tys. rubli, które mają uprawomocnić się w ciągu dwóch tygodni, więc nie wiem, czy oni to przyślą, czy nie
— mówi.
O zakazie nic nam nie mówili. Dopiero z mediów dowiadujemy się, że mamy ten zakaz. Czy on jest prawdziwy? Będzie można to chyba stwierdzić jedynie przez ambasadę rosyjską, chyba, że coś przyślą
— podejrzewa Sławomir Roszczyk.
Co zrobi polska dyplomacja?
Działacz stowarzyszenia sugeruje, że reakcja polskiego MSZ w tej sprawie unaoczniłaby Rosjanom, że polskie państwo dba o każdego swojego obywatela.
Jakby MSZ zareagowało, to znaczyłoby, że myśli o wszystkich obywatelach Polski, tym bardziej o tych, którzy pamiętają o naszych bohaterach wojennych i pomordowanych, bo dla nich tam jeździliśmy
— wskazuje.
Roszczyk podkreśla, że byłaby to symboliczna odpowiedź na działania rosyjskiej dyplomacji.
Znaczyłoby to, że myślą, czuwają i dbają o patriotów
— dodaje.
Planujemy tam dalej jeździć, nigdy Katynia, ani cmentarzy katyńskich nie opuścimy
— zapewnia Sławomir Roszczyk.
