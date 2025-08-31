W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie jest tradycyjnym punktem organizowanych przez związek obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku. „Mogę żyć w wolnej Polsce dzięki wam i chcę wam za to podziękować bohaterowie Solidarności” - mówił prezydent.
Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej rozpoczęło się po południu. Brali w nim udział m.in. prezydent RP Karol Nawrocki i były prezydent Andrzej Duda, a także delegacje związkowe z całego kraju i byli działacze opozycyjni.
CZYTAJ TAKŻE: 45. rocznica Porozumień Sierpniowych. W Gdańsku będą prezydent Nawrocki i były prezydent Duda. SPRAWDŹ plan
Bohaterowie „Solidarności”
Podczas wydarzenia przemówienie wygłosił prezydent Karol Nawrocki.
Mogę żyć w wolnej Polsce dzięki wam i chcę wam za to podziękować bohaterowie „Solidarności”
— wskazał.
Trudno nie czuć emocji w sali BHP stoczni gdańskiej, która przecież, mimo że w bryle, formule architektonicznej powstała w wieku XIX i ma długą historię jeszcze przed rokiem 1980, to dziś w naszej wspólnocie narodowej salę BHP definiujemy wyłącznie przez pryzmat tego, co stało się w sierpniu roku 1980
— zaznaczył.
To najlepszy dowód na to, że wówczas w Polsce zdarzyło się coś wyjątkowego. Coś, na co czekały kolejne pokolenia Polaków. Staję tutaj wobec państwa z osobistym wzruszeniem, bowiem przez ostatnie cztery lata miałem zaszczyt i ogromne zobowiązanie w imieniu obecnego z nami prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczać jako prezes IPN krzyże Wolności i Solidarności naszym bohaterom. Wręczałem je tu, w sali BHP i w całej Polsce. Wręczałem je tym, którzy uciekli z wizji państwa polskiego na wiele dekad po roku 1989. Tym, którzy zachowali się, jak trzeba w 1980, a o których państwo polskie na wiele lat i wiele dekad zapomniało, którzy nie usłyszeli od Polski nigdy „dziękuję za to, że w sierpniu byłeś w stoczni gdańskiej, w stoczni szczecińskiej i w całej Polsce po to, by walczyć o nasza wolność i niepodległość”. To o nich jest dzisiejsze święto
— podkreślił.
Zapomnieć nie możemy
Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że Polska dziękuje dzisiaj tym setkom i milionom, którzy stanęli po dobrej stronie w rewolucji sierpnia 1980.
Będziemy nadal upominać się o nich, ale da się opowiedzieć historii wielkiej „Solidarności” także bez wielkich nazwisk. Mamy dzisiaj to ogromne szczęście, że są z nami i tak ciepło ich przywitaliśmy i Andrzej i Joanna Gwiazdowie, i Krzysztof Wyszkowski. Wspominamy dzisiaj także ś.p. Annę Walentynowicz, matkę „Solidarności”, Annę „Solidarność” od której wszystko się zaczęło i to dla niej był ten strajk i to ona sprawiła, że ten strajk stał się solidarnościowi
— dodał.
W tej historii jest też przewodniczący Lech Wałęsa, o którym zapominać nie możemy, bo poddalibyśmy się historycznej amnezji. Był przewodniczącym „Solidarności”, ale nikt nie zabroni nam opisywać rzetelnie i mówić prawdy o tym, kim był Lech Wałęsa i za to dziękuję Sławomirowi Cenckiewiczowi
— podkreślił.
CZYTAJ TAKŻE: 31 sierpnia. Dziś obchodzimy Dzień Solidarności i Wolności. Mija 45 lat, odkąd delegaci MKS złożyli podpisy pod Porozumieniem Gdańskim
Dalsze uroczystości
W trakcie wydarzenia przewidziano wręczenie młodzieży szkolnej stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”
Po zakończeniu spotkania jego uczestnicy przejdą na Plac Solidarności, gdzie złożą kwiaty przy historycznej Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wspólna modlitwa.
Potem nastąpi przemarsz do bazyliki pw. św. Brygidy, gdzie odbędzie się uroczysta msza święta. Liturgii przewodniczyć będzie metropolita gdański abp Tadeusz Wojda.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/739190-prezydent-nawrocki-podziekowal-bohaterom-solidarnosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.