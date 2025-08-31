Mateusz Morawiecki: Narodowy zryw Sierpnia 1980 to jedna z chwalebnych kart polskiej historii. Solidarność to fenomen wzbudzający podziw świata

  • Historia
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Mateusz Morawiecki / autor: Fratria/X
Mateusz Morawiecki / autor: Fratria/X

Narodowy zryw Sierpnia 1980 to jedna z chwalebnych kart polskiej historii. Uczestnictwo w nim wymagało odwagi, gdyż poprzednie wielkie protesty, te z czerwca 1956 czy grudnia 1970, prosowiecka tyrania topiła we krwi” - podkreślił Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, były premier i szef EKR w swoim wpisie na platformie X.

CZYTAJ TEŻ: 31 sierpnia. Dziś obchodzimy Dzień Solidarności i Wolności. Mija 45 lat, odkąd delegaci MKS złożyli podpisy pod Porozumieniem Gdańskim

Dziś mija 45 lat, odkąd delegaci Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego złożyli podpisy pod Porozumieniem Gdańskim i tym samym zakończył się strajk sierpniowy. Był to początek końca komunistycznych rządów w Polsce. Co roku 31 sierpnia w rocznicę Porozumień Sierpniowych obchodzony jest Dzień Solidarności i Wolności. Święto zostało ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że „pamiętać powinniśmy nie tylko o porozumieniach, które reżim zmuszony został podpisać w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu, ale też o Katowickim z 11 września 1980”.

Przesądził on o prawie tworzenia wolnych związków zawodowych na terenie całego kraju

— przypomniał były premier.

Oryginalne polskie dzieło”

Solidarność - oryginalne polskie dzieło, fenomen wzbudzający podziw całego świata, dokonała nieodwracalnego wyłomu w monolicie komunistycznego zniewolenia

— wskazał.

To polska Solidarność otworzyła Europie drogę ku zburzeniu dzielących ją murów i wolności. Grzeszy, kto zapomina, jak wiele zawdzięczamy ludziom polskiego Sierpnia i Solidarności

— podkreślił wiceprezes PiS.

CZYTAJ WIĘCEJ:

45. rocznica Porozumień Sierpniowych. W Gdańsku będą prezydent Nawrocki i były prezydent Duda. SPRAWDŹ plan

Obchody sierpnia 80. w Szczecinie. Prezydent: Ci, którzy o naszą wolność walczyli, często żyją gorzej niż ci, którzy z wolnością walczyli

tt/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych