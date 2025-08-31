Dziś w Gdańsku odbędą się uroczystości upamiętniające 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Osobne wydarzenia zorganizowało miasto i Europejskie Centrum Solidarności, osobne - NSZZ „Solidarność” z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego oraz b. prezydenta Andrzeja Dudy.
Uroczystości miejskie i ECS
W ramach miejskich uroczystości w niedzielę przewidziano m.in. prapremierę spektaklu Teatru Miniatura pt. „Bibuła w tapczanie”, na podstawie książki Michała Rusinka, drugie śniadanie międzykulturowe przygotowane przez nowych mieszkańców Trójmiasta oraz debatę „Solidarność. Historia i przyszłość” z udziałem działaczy opozycji demokratycznej PRL.
Głównym punktem miejskich obchodów związanych z 45. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych będzie symboliczne otwarcie w południe historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, z udziałem opozycjonistów sprzed 45 lat, m.in. obecnego senatora Bogdana Borusewicza.
O godz. 13.00 w Europejskim Centrum Solidarności wręczone zostaną Odznaki Solidarności i Praw Człowieka osobom, które „swoim życiem i działalnością dają świadectwo solidarności i inspirują do aktywności obywatelskiej”.
Udział prezydentów Nawrockiego i Dudy
Uroczystości w Gdańsku, z udziałem prezydenta RP Karola Nawrockiego i byłego prezydenta Andrzeja Dudy, organizuje NSZZ „Solidarność”.
Starajmy się być ze sobą, solidarni i zjednoczeni – tak, jak w 1980 roku, zgodnie z hasłem rocznicowym „Tylko razem”, gdyż razem stanowimy siłę i możemy skutecznie działać na rzecz ludzi pracy i zmian na lepsze w naszej ojczyźnie
— podkreślił cytowany w zaproszeniu na wydarzenie przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.
O godz. 12.00 zaplanowano uroczyste posiedzenie Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, połączone z wręczeniem uczniom stypendiów ufundowanych przez ten związek zawodowy. Podczas spotkania planowanie jest wystąpienie prezydenta Nawrockiego. Po spotkaniu uczestnicy uroczystości złożą kwiaty przed historyczną Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Następnie odbędzie się uroczysta Msza św. w bazylice pw. św. Brygidy.
Porozumienia Sierpniowe
45 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski; delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury; przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie; uroczystość podpisania porozumienia transmitowała TVP.
Porozumienie, które podpisali przewodniczący MKS Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski, w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ „Solidarność” - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.
CZYTAJ TAKŻE:
— Obchody sierpnia 80. w Szczecinie. Prezydent: Ci, którzy o naszą wolność walczyli, często żyją gorzej niż ci, którzy z wolnością walczyli
— Ważne przesłanie prezydenta. Wskazał na historyczny sztandar „Solidarności” w stoczni szczecińskiej. „Stop zapleśniałym elitom władzy”
— Ostatnie Pokolenie zdewastowało zabytkową bramę Stoczni Gdańskiej! Wśród zatrzymanych wandali jest… Paweł Kasprzak z Obywateli RP
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/739165-45-rocznica-porozumien-sierpniowych-uroczystosci-w-gdansku
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.