W historycznej sali BHP, w imieniu prezydenta RP, wręczono Krzyże Wolności i Solidarności. Otrzymali je byli działacze opozycji antykomunistycznej za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności.
W uroczystościach, które są częścią obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, w historycznej sali BHP w Gdańsku, Krzyżami Wolności i Solidarności uhonorowano 27 osób - w tym pięć pośmiertnie.
Zostali oni odznaczeni za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Nadanie odznaczeń
W imieniu prezydenta RP Karola Nawrockiego (odznaczenia nadał jeszcze były prezydent RP Andrzej Duda), Krzyże Wolności i Solidarności wręczył z-ca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski, który podkreślił, że odznaczeni są ostatnim pokoleniem, które osobiście walczyło o wolność.
Bardzo często młodzi ludzie zastanawiają się, czy wolność, z której dzisiaj korzystają była nam dana na zawsze. Państwa obecność - dam i kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności, działaczy Związku Zawodowego Solidarności, kombatantów i represjonowanych oznacza, że nie zawsze tak było, a w XX wieku Polacy częściej zmagali się ze zniewoleniem niż korzystali z dobroci wolności
— powiedział i dodał, że wszyscy odznaczeni „mają w sobie gen polskości i wolności”.
Zwracają się do uhonorowanych podkreślił, że są „ostatnim pokoleniem XX wieku, które o tę wolność musiało osobiście walczyć”. - My, żyjący dzisiaj w Polsce, korzystamy z tego, co zrobiliście wówczas – stwierdził z-ca prezesa IPN.
Dodał, że to oni, „wstając z kolan przed władzą komunistyczną, podejmując tę walkę, daliście nam wolność”.
Jedna z osób dzisiaj odznaczonych, odbierających Krzyż Wolności i Solidarności powiedziała, że mogła zrobić więcej. I chociaż z damami i kawalerami Krzyża Wolności i Solidarności nie należy wchodzić w spory, to ja sobie pozwolę nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Bo czyż można było zrobić więcej, niż przywrócić Polsce wolność, Polakom swobodę i godność?
— dopytywał Polejowski dodając, że, jego zdaniem, nie można było zrobić więcej.
Odznaczeni
Odznaczenia otrzymali: Roman Czepiel, Iwona Czyżewska, Krzysztof Dudkowski, Tadeusz Gajewski, Zbigniew Gordon, Piotr Kałużyński, Ryszard Kamiński, Mieczysław Kloskowski, Małgorzata Kuźma, Grzegorz Kuźmiszyn, Jan Maria Matacz, Stanisław Mazurek, Zdzisław Niewiadomski, Wojciech Olejniczak, Zbigniew Przytarski, Marian Sadowski, Józef Siciński, Roman Stegart, Wiesław Stolarczyk, Elżbieta Szałankiewicz, Czesław Szweda i Zbigniew Szymański.
Pośmiertnie odznaczenia przyznano: ks. Tadeusz Kurach, Stanisław Lekent, Jan Murawka, Wiesław Urbaniak oraz Henryk Wojnowski.
Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm RP 5 sierpnia 2010 r. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r., przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu (1976). Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP na wniosek prezesa IPN działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność (w latach 1956–1989) na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Pierwowzorem Krzyża Wolności i Solidarności był Krzyż Niepodległości ustanowiony w 1930 r.
